Haberler

Kubilayhan Yücel: "İleride daha iyi olacağız"

Kubilayhan Yücel: 'İleride daha iyi olacağız'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana Demirspor Teknik Direktörü Kubilayhan Yücel, Bandırmaspor'a 3-0 mağlup oldukları maçın ardından, takımın geleceği için çalışmalar yaptıklarını ifade etti. Yücel, futbolcuların iyi bir mücadele sergilediğini belirterek, ilerleyen süreçte daha iyi olacaklarını söyledi.

Adana Demirspor Teknik Direktörü Kubilayhan Yücel, Bandırmaspor maçının ardından, "Biz sadece şu an gelecek yılın takımını ayakta tutmaya ve onları organize etmeye çalışıyoruz" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Adana Demirspor, sahasında Bandırmaspor'a 3-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Teknik Direktörü Kubilayhan Yücel, "Bugün futbolcularımız gerçekten iyi bir mücadele ortaya koydular. Çok koştular, mücadele ettiler gayet iyiydi. Hepsini tebrik ediyorum. Maçın skoru bu olmamalıydı bana göre. İleride daha iyi olacağız. Biz sadece şu an gelecek yılın takımını ayakta tutmaya ve onları organize etmeye çalışıyoruz. Bandırmaspor'u da kutluyorum" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Bahçeli'den Ahmet Özer hakkındaki karara tepki: Mahşeri vicdanda hiçbir karşılığı yoktur

Bahçeli'den Ahmet Özer hakkındaki karara tepki
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14 ünlünün testi pozitif çıktı

14 ünlünün testi pozitif çıktı
Mezarlıktaki poşetin içinden binlerce uyuşturucu hap çıktı

Mezarlıkta bulundu! Poşeti açan polisler gördüklerine inanamadı
Gram altın 10 bin lira olur mu? İslam Memiş tarih bile verdi

Altında 10 bin lira için tarih verdi
İstanbul'da korkunç kaza! Gişeye girmek isteyen araca otobüs çarptı

İstanbul gişelerde facia! Bilanço ağır
14 ünlünün testi pozitif çıktı

14 ünlünün testi pozitif çıktı
DEM'lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu

DEM'lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu
TBMM, İmralı görüşmesinin tutanaklarını 2 ay sonra yayımladı

İmralı görüşmesinin tutanakları 2 ay sonra yayınlandı