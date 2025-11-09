Haberler

Kubilayhan Yücel: 'Çocuklar Tecrübesiz Olunca Başaramıyoruz'

Adana Demirspor Teknik Direktörü Kubilayhan Yücel, 7-2 mağlup oldukları Ankara Keçiörengücü maçının ardından genç oyuncuların tecrübesizliğinden dolayı sıkıntı yaşadıklarını ifade etti. Yücel, önümüzdeki iki hafta içerisinde daha iyi bir performans sergilemek için çalışacaklarını belirtti.

Adana Demirspor Teknik Direktörü Kubilayhan Yücel, Ankara Keçiörengücü maçının ardından yaptığı açıklamada, "Ne kadar mücadele etsek bile çocuklar tecrübesiz olduğu için yapamıyorlar" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Adana Demirspor, evinde mücadele ett,ü, Ankara Keçiörengücü'ne 7-2 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Adana Demirspor Teknik Direktörü Kubilayhan Yücel, "Genç bir ekiple sahaya çıktık. Çocuklar çok tecrübesiz. Ne kadar mücadele etsek bile maalesef çocuklar tecrübesiz olduğu için yapamıyorlar. Biz zaten çalışmaya yeni başladık. Önümüzdeki 2 hafta içerisinde bir şeyler yapmaya çalışacağız. Umarım daha iyi olur" şeklinde konuştu. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
