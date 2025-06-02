Kubilay Alcu, Kazakistan'da 17. Maçını Nakavtla Kazandı

Kubilay Alcu, Kazakistan'da 17. Maçını Nakavtla Kazandı
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Fethiyeli profesyonel boksör Kubilay Alcu, Kazakistan'daki uluslararası boks gecesinde rakibini ilk rauntta nakavt ederek kariyerindeki 17. galibiyetini elde etti. 'Türk Tyson' lakabıyla anılan Alcu, başarılarına devam ediyor.

MUĞLA Fethiyeli yenilgisiz profesyonel boksör Kubilay Alcu, Kazakistan'da çıktığı kariyerinin 17'nci maçını da nakavtla kazandı. Profesyonel boksta namağlup UBO (Uluslararası Boks Organizasyonu) Avrupa, UBO Dünya, WBC (Dünya Boks Konseyi) Ortadoğu şampiyonu olup 3 kemeri elinde bulunduran 30 yaşındaki sporcu, Kazakistan'daki Şampiyonların Tacı Uluslararası Profesyonel Boks Gecesi'nde rakibi Aroby'i ilk rauntta devirdi. Profesyonel kariyerinde 17'de 17 yapan, ilk raunt nakavtlarıyla dünyaca ünlü Mike Tyson'a benzetilerek uluslararası arenada, "Türk Tyson" olarak anılan Kubilay Alcu, "Beni destekleyen başta Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'ya ve Fethiye halkına çok teşekkür ederim" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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