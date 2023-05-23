Kübalı Güreşçi Mijain Lopez, Paris 2024 Olimpiyatları'na Katılmak İstiyor

Olimpiyatlarda 4 altın madalyası bulunan Kübalı güreşçi Mijain Lopez, 2024 Paris Olimpiyatları'na katılmak istediğini açıkladı.

Dünya Güreş Birliğinin (UWW) Twitter hesabından yapılan paylaşımda Lopez'in, "Paris 2024'te güreşmek için geri dönüyorum. 5 olimpiyat şampiyonluğu bulunan ilk güreşçi olmak istiyorum." ifadelerine yer verildi.

Grekoromen stil ağır sıklet kategorisinde mücadele eden 40 yaşındaki Lopez, Pekin 2008, Londra 2012, Rio 2016 ve Tokyo 2020'de altın madalya kazandı. Lopez bu başarısıyla üst üste 4 olimpiyatta altın madalya kazanan ilk erkek güreşçi olarak adını tarihe yazdırdı.

12 Avrupa ve 5 dünya şampiyonluğu kazanan Rıza Kayaalp'in sıkletindeki en büyük rakibi Lopez, milli güreşçiyi Rio 2016'da final, Londra 2012 ve Tokyo 2020'de ise yarı finalde yenmişti.

Olimpiyatlarda bir gümüş, 2 bronz madalya alan Rıza, kariyerini Paris 2024'te altın madalya kazanarak noktalamayı hedefliyor.

Lopez'in önündeki rekorlar

Lopez, Paris 2024'te de altın madalya kazanırsa kadın sporcu Kaori Icho ile paylaştığı "olimpiyatlarda en fazla altın madalya kazanan güreşçi" rekorunu kıracak.

Kübalı güreşçi ayrıca Paul Elvstrom (yelken), Al Oerter (atletizm), Carl Lewis (atletizm) ve Michael Phelps (yüzme) ile paylaştığı "olimpiyatlardaki ferdi yarışmalarda bir branşın aynı disiplininde en fazla şampiyonluk kazanan sporcu" unvanını tek başına ele geçirecek.

Lopez, 5 farklı Kış Olimpiyatı'ndaki ferdi yarışmalarda altın madalya alan tek sporcu Ireen Wüst'ten (sürat pateni) sonra Yaz Olimpiyatları'nda da aynı başarıyı tekrar eden ilk isim olmaya çalışacak.