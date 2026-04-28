KTO Karatay Üniversitesinde Proaktif Spor Zirvesi başladı

KONYA (İHA) – KTO Karatay Üniversitesi tarafından spor yöneticileri, profesyoneller, sağlık çalışanları, hukukçular ve sporcuları akademi camiası ile üniversite öğrencileriyle buluşturmayı amaçlayan Proaktif Spor Summit'26 başladı.

Konya Milletvekili Mehmet Baykan öncülüğünde, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün destekleri ve KTO Karatay Üniversitesi öğrenci topluluklarının koordinasyonuyla düzenlenen "Proaktif Spor Summit'26", 28-29 Nisan 2026 tarihlerinde KTO Karatay Üniversitesi ev sahipliğinde başladı. "Profesyonel Kulvar" açılış oturumu, spor spikeri Erdoğan Arıkan moderatörlüğünde gerçekleşti. Oturumda Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Prof. Dr. Veli Ozan Çakır, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Dr. Murat Aksu, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül ve milli olimpik sporcu Rıza Kayaalp yer aldı.

Programın açılışın konuşan KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Fevzi Rifat Ortaç, "Spor ve kariyer dediğiniz zaman hem sporda kariyer yapmış hem de dışarda kendi hayatında veya akademik hayatında kariyer yapmış başarılı sporcularımızı burada göreceğiz. Bu başarı hikayelerini onlardan dinlemek suretiyle kendi öğrencilerimizi de bir yol açacağız" dedi.

Konya Ticaret Odası ve KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Selçuk Öztürk de, verimli bir toplantı geçmesini temenni ederek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan ise, "İki günlük spor zirvesinin ilk oturumunda ve açılış programında birlikteyiz. İnşallah bu iki gün içerisinde konuklarımızın deneyimleri, tecrübeleri, konuklarımızın hayata bakışları ve geldiği noktalar siz genç kardeşlerimize birer rehber, birer geleceğe yönelik işaret fişeği olarak zihinlerinizde yer alır diyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Prof. Dr. Veli Ozan Çakır da 2036 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunlarını Türkiye'ye getirmek istediklerini belirtirken, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Dr. Murat Aksu Konya Ticaret Odası ve KTO Karatay Üniversitesi'nin başarılarının gurur verici olduğunu söyledi.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül de minderde olmanın zor olduğunu belirterek, "Orada yaşadığınız stresten ömrünüzden ömür gidiyor. O final atmosferini yaşamak çok zor. Masanın bu tarafının da zorluğu, ağırlığı var. O zorlukta şöyle sadece işimizi yapıyor olsak, sadece güreşle ilgilenebiliyor olsak belki bu kadar yorulmayız. Şahıs olarak kabul etmeyeceğim çoğu şeyi burada güreşin faydası adına kabul ediyorum" şeklinde konuştu.

İyi bir şampiyona geçirdiğini belirten Milli Olimpik Sporcu Rıza Kayaalp, "2012'de rekoru egale etmiştim. 2023'te rekoru kıracağım diye hissediyordum ama 3 yıllık bir süreç oldu. 2024'te finalde kaybettim son 1.5 dakika kala. Sonra 2025'te başımıza farklı şeyler geldi. Onu sıkıntısını yaşadım. Ama bu sene pes etmedim. Uzun yıllar ülkemde kalacak rekoru kazandırmış oldum. Bu milleti temsil etmek, bu bayrağı temsil etmek öncelikle büyük sorumluluk sonra da çok gurur verici bir şey" diye konuştu. - KONYA

