KSK Tenis Şubesi'nde milli gurur

İZMİR tenisinin lokomotif kulüplerinden Karşıyaka Spor Kulübü (KSK), bu yıl milli takıma 2 oyuncu göndererek bir kez daha onur ve gurur yaşadı. Karşıyaka altyapısından yetişen Samim Filiz (13) ve Berrak Koçak (14), 14 Yaş Tenis Milli Takımı'nda görev yaparak yeşil-kırmızlı kulübün göğsünü kabarttı. Yıllardır milli takımda çalışan Başantrenör Yıldıray Çam'ın ardından Başantrenör Yardımcısı Onur Artkıy da ilk kez milli takımda görev almanın sevincine ortak olurken, kulüp bünyesinde yer alan Kondisyoner Cemal Şahin Ünal ve Fizyoterapist Turan Birol da ay-yıldızlı armaya hizmet edenler arasında yer aldı. Karşıyaka'nın teniste bir marka olduğunu vurgulayan Tenis Şube Başkanı Kazım Türk, "Tenis bilmeyen kalmasın" sloganıyla yola çıktıklarını dile getirdi.

İKİ YILDIZ ADAYI ÇOK İDDİALI

Karşıyaka'nın milli tenisçileri Samim Filiz ve Berrak Koçak, ileride dünya çapında tanınan tenisçiler olmak istediklerini söyledi. Tenise 6 yaşında KSK'de başladığını dile getiren Samim, "İlk başta çok sevmiyordum tenisi ama zamanla bu değişti. 10 yaşımda Türkiye Şampiyonu oldum, 12 yaşımda ilk kez milli takıma seçildim. Her sabah 7.00'de antrenman yapıp, daha sonra okula gidip, akşam tekrar antrenman yaptım. İlerideki hedeflerimde dünyada ilk 100'e girmek, daha sonra ilk 10'da yer almak var. Bu kez milli takım turnuvam hastalandığım için iyi geçmedi ama Çekya'da 18 Temmuz'da başlayacak Avrupa Ferdi Tenis Şampiyonası'nda güzel bir derece yapacağıma inanıyorum" dedi.

Spora cimnastik yaparak başladığını, daha sonra 8 yaşında Karşıyaka'da tenisle tanıştığını belirten Berrak ise tenisi daha çok sevdiğini ifade ederek, "Altyapıdan profesyonelliğe geçtim. Geçen ay 14 Yaş Milli Takımı'na girdim. İlerideki hedeflerim dünya çapında tanınan bir tenisçi olup ilk 100, ilk 50, ilk 10'da yer alarak ilerlemek. Önemli turnuvalarda iyi dereceler almak istiyorum. Spor ve okulu öğretmenlerimin de destekleriyle bir arada götürebiliyorum. Samim'le beraber Çekya'daki turnuvada ülkemizi ve kulübümü en iyi şekilde temsil edeceğim" diye konuştu.

BAŞANTRENÖR ÇAM: "BAŞARIMIZ TESADÜF DEĞİL"

Karşıyaka Spor Kulübü Tenis Şubesi'nde yaklaşık 20 yıldır hizmet veren Başantrenör Yıldıray Çam, yakaladıkları başarının tesadüf olmadığını vurguladı. "Bizde hiç durmak yok, hep devam ediyoruz" diyen Yıldıray Çam, "Yıllardan beri gelen milli takımlara oyuncu gönderme geleneğini sürdürüyoruz. Hiçbir zaman ara vermedik. Başarının tesadüf olmadığını gösterdik. Bir kez olsa tesadüftür, iki şanstır, üçten sonrası ise ekibin ne kadar birlik bütünlük içinde, bilgiyle çalıştığının göstergesidir. Karşıyaka benden önceki dönemde de milli takımlara oyuncu yetiştiriyordu. Her sene milli takıma 1-2 oyuncu yollamaya devam ediyoruz. Bu bizim için büyük bir gurur" yorumu yaptı.

ANTRENÖR ARTKIY: "EN İYİ EKİPLERDEN BİRİYİZ"

Son olarak Ermenistan'da gerçekleşen Yaz Kupası Elemeleri'nde ilk kez milli takım antrenörü olarak görev yapan Karşıyaka Başantrenör Yardımcısı Onur Artkıy, çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Eski bir tenisçiyim. Tenise 7 yaşında başladım, 10 yaşından beri KSK'deyim. Senelerdir milli takımlara Yıldıray hocayla oyuncu yolluyoruz. Çok mutluyuz. İzmir'in değil Türkiye'nin en kenetlenmiş ekiplerinden biriyiz. Başkanlarımızın desteğini her zaman arkamızda hissediyoruz. Daha iyi olmaya devam edeceğiz. Yeni sporcular da geliyor. KSK Tenis Şubesi'ni daha da iyi yerlere getireceğiz. Biz bir aileyiz. Başarının en büyük temel taşı da bu" şeklinde konuştu.

ŞUBE BAŞKANI TÜRK: "İLK KEZ TURNUVA DÜZENLEYECEĞİZ"

KSK ana yönetimde 5 yıldır yer alan Tenis Şube Başkanı Kazım Türk, geçen sene tenis şubesinin başına getirildiğini söyleyerek, "Gelir gelmez hocalarımızla bir araya gelip eksiklerimizi tespit ettik. İlk olarak veli ve öğrencilerimizin bekleme salonunu ve soyunma odalı yeni tuvaletleri hizmete açtık. Kayıt ofisi ve antrenör dinlenme salonunu yaptık. Karşıyaka'nın yarışmacı kimliğini ön plana çıkarmak için turnuvalara ev sahipliği yapmak istiyoruz. Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş Bey bizi hep destekliyor. Atatürk, 24 Haziran 1926'da kulübümüzü ziyaret ettiğinde kadın tenisçilerimizin maçını izlemiş. Bizim için bu büyük bir onur ve gurur kaynağı. Tenis o zamandan beri her zaman Karşıyaka'da vardı. Buna rağmen KSK, hiçbir zaman bir turnuvaya ev sahipliği yapmadı. Tesislerimizde ilk turnuvamızı 8-9-10 yaş kategorilerinde yapmaya hazırlanıyoruz" dedi.

"En büyük şansımız hocalarımız" diyen Şube Başkanı Kazım Türk, "Profesyonel ve amatör olarak toplam 170 sporcuyla hizmet veriyoruz. Hedefimiz seneye bu sayıyı 300'e çıkarmak. Bunun için kapasitemiz mevcut. Kulüpte 10 tenis hocamız, 1 görevli arkadaşımız var. Sabah 6.00'da başlıyoruz, akşam 23.00'e kadar burada çalışmalarımız devam ediyor. Altyapıya çok önem vermemiz gerekiyor. Biz 'Tenis bilmeyen kalmasın' diye yola çıktık. Okullarda tenise yatkın çocukları bulmak için taramalara başladık. Geçim sıkıntısı yaşayan, terör ve şiddet mağduru ailelerin çocukları, madde bağımlısı gençler, otizmli, down sendromlu ve kanser hastası çocukların yer aldığı sosyal sorumluluk projelerine imza atıyoruz" diye konuştu. Kazım Türk, tenis eğitimi için aylık 600 TL aidat ücreti aldıklarını belirterek, "Tenis öğrenmek sanıldığı kadar yüksek maliyetli değil" mesajı verdi.