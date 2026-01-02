Haberler

Yok artık Krunic! Fenerbahçe'ye salladı, Galatasaray'ı öve öve bitiremedi

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Rade Krunic, ülkesindeki basına yaptığı açıklamalarla gündem oldu. Sarı-lacivertli kulübün futbol anlayışını eleştiren Krunic, Fenerbahçe'de çok zor bir ortam olduğunu ve oyun tarzını 'kaotik' olarak nitelendirdi. Krunic, "Belki de 12 yıldır neden şampiyonluk kazanamadıklarını kendilerine sormalılar. Onlara kıyasla Galatasaray daha çok Avrupa odaklı ve bu yüzden ligi domine ediyor" dedi.

Fenerbahçe'nin 2023-2024 sezonunun devre arasında kadrosuna kattığı ve sezon sonunda bedelsiz olarak Kızılyıldız'a gönderdiği Rade Krunic, ülkesinin basınına konuştu. 32 yaşındaki orta saha oyuncusu, Fenerbahçe'de geçirdiği dönemle ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

"FENERBAHÇE'DE ÇOK ZOR BİR ORTAM VAR"

Krunic, Fenerbahçe'de beklediğinden farklı bir tabloyla karşılaştığını belirterek, " Fenerbahçe'de çok zor bir ortam var. Gerçekten çok zor... Böylesine büyük hedefleri ve organizasyonu olan büyük bir kulübün bu kadar basit düşünmesine şaşırdım" sözleriyle sarı-lacivertli camiaya yönelik eleştirilerde bulundu.

"FUTBOL TARZI BİLE KAOTİKTİ"

Tecrübeli futbolcu, Türkiye ile İtalya futbol anlayışı arasındaki farkı vurgularken Fenerbahçe'deki oyun düzenine de değindi. Krunic, "Futbol tarzı bile kaotikti. İtalya'da tam olarak ne yapmam gerektiğini bilmeye alışmıştım. Sahada doğaçlama oynamam ve sürprizler yapmam istendi ama ben öyle değilim" ifadelerini kullandı.

"MOURINHO BİLE ELEŞTİRİLDİ"

Krunic, yeni sezonda Jose Mourinho'nun gelişini kendisi için bir fırsat olarak gördüğünü söyleyerek, Portekizli teknik direktöre yönelik eleştirilerin de dikkatini çektiğini belirtti. Krunic, "Onu defansif olmakla, takımının yeterince gol atmamakla eleştirdiler… Sonuç olarak o da gitmek zorunda kaldı" dedi.

GALATASARAY KIYASLAMASI: DAHA AVRUPA ODAKLI

Sırp futbolcu, iki ezeli rakibi kıyaslayarak, "Belki de 12 yıldır neden şampiyonluk kazanamadıklarını kendilerine sormalılar. Onlara kıyasla Galatasaray daha çok Avrupa odaklı ve bu yüzden ligi domine ediyor" dedi.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Rade Krunic, Fenerbahçe formasıyla toplam 22 maça çıktı ve 1 asistlik katkı sağladı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıYargic:

Fenerin kendi futbolcusu bile biliyor fenerden adam olmayacagini

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıJls Kdld:

Fenerin ekmeğini suyunu iç-en herkez böyle cünkü insana değer vermeyen bir klub mutfakta plaket plastik sanselyese veda....

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHUYSUZ ŞİRİN:

HEEEE , SEN ÇOK GÜZEL TOP OYNADIN , MİLLET SENİ KÖTÜLEDİ , ÖYLEMİ. HADİ ORDAN BE , TAM BİR BALONDUN SEN.

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla

Aykut Kocaman'dan Jose Mourinho'ya 2 kelimelik olay benzetme

Aykut Kocaman'dan Mourinho'ya 2 kelimelik olay benzetme