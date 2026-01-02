Yok artık Krunic! Fenerbahçe'ye salladı, Galatasaray'ı öve öve bitiremedi

Fenerbahçe'nin 2023-2024 sezonunun devre arasında kadrosuna kattığı ve sezon sonunda bedelsiz olarak Kızılyıldız'a gönderdiği Rade Krunic, ülkesinin basınına konuştu. 32 yaşındaki orta saha oyuncusu, Fenerbahçe'de geçirdiği dönemle ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

"FENERBAHÇE'DE ÇOK ZOR BİR ORTAM VAR"

Krunic, Fenerbahçe'de beklediğinden farklı bir tabloyla karşılaştığını belirterek, " Fenerbahçe'de çok zor bir ortam var. Gerçekten çok zor... Böylesine büyük hedefleri ve organizasyonu olan büyük bir kulübün bu kadar basit düşünmesine şaşırdım" sözleriyle sarı-lacivertli camiaya yönelik eleştirilerde bulundu.

"FUTBOL TARZI BİLE KAOTİKTİ"

Tecrübeli futbolcu, Türkiye ile İtalya futbol anlayışı arasındaki farkı vurgularken Fenerbahçe'deki oyun düzenine de değindi. Krunic, "Futbol tarzı bile kaotikti. İtalya'da tam olarak ne yapmam gerektiğini bilmeye alışmıştım. Sahada doğaçlama oynamam ve sürprizler yapmam istendi ama ben öyle değilim" ifadelerini kullandı.

"MOURINHO BİLE ELEŞTİRİLDİ"

Krunic, yeni sezonda Jose Mourinho'nun gelişini kendisi için bir fırsat olarak gördüğünü söyleyerek, Portekizli teknik direktöre yönelik eleştirilerin de dikkatini çektiğini belirtti. Krunic, "Onu defansif olmakla, takımının yeterince gol atmamakla eleştirdiler… Sonuç olarak o da gitmek zorunda kaldı" dedi.

GALATASARAY KIYASLAMASI: DAHA AVRUPA ODAKLI

Sırp futbolcu, iki ezeli rakibi kıyaslayarak, "Belki de 12 yıldır neden şampiyonluk kazanamadıklarını kendilerine sormalılar. Onlara kıyasla Galatasaray daha çok Avrupa odaklı ve bu yüzden ligi domine ediyor" dedi.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Rade Krunic, Fenerbahçe formasıyla toplam 22 maça çıktı ve 1 asistlik katkı sağladı.