Kriz giderek büyüyor! Suudiler takımlarımızın uçaklarının kalkmasına izin vermiyor

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Süper Kupa finalinin iptal edilmesinin ardından ülkeye dönmeye çalışan iki takımın uçaklarının kalkmasına Suudi yetkililerin izin vermediği öğrenildi.

DEV FİNAL İPTAL OLDU

Riyad'daki Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda saat 20.45'te başlaması gereken Turkcell Süper Kupa mücadelesi yaşanan kriz nedeniyle iptal oldu.

SKANDAL ÜSTÜNE SKANDAL YAŞANDI

Her iki takımın da sahaya Atatürk pankartı ve ısınma tişörtleri ile çıkmak istemesine Suudi yetkililerden olumsuz yanıt gelince, başlama düdüğü çalmadı. Galatasaray ve Fenerbahçe, isteklerinin kabul edilmemesi halinde sahaya çıkmayacaklarını belirtirken, Suudi Arabistan'ın geri adım atmaması maçın iptaline neden oldu.

ÖZEL UÇAĞIN KALKMASINA ENGEL OLDULAR

Bunun üzerine Türkiye'ye geri dönmek için havalimanına giden Galatasaray ve Fenerbahçe kafilelerinin uçaklarının kalkışına izin verilmediği öğrenildi. İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez Sözcü TV canlı yayınında ''Suudi yetkililer Galatasaray'ın 00.10'daki özel uçağının kalkışına ret verdi. Sarı kırmızılı takım Süper Kupa'nın iptal edilmesinin ardından Türkiye'ye özel uçakla dönmek istedi. Ancak bu girişim Suudi yetkililer tarafından hava trafiği bahane gösterilerek engellendi. Galatasaray kafilesi THY'ye ait tarifeli uçak ile gelmenin planlarını yapmaya başladı" dedi.