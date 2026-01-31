Haberler

Kristjan Asllani'nin bilinmeyenleri: Mülteci teknesinden yeşil sahalara uzanan hayat

Kristjan Asllani'nin bilinmeyenleri: Mülteci teknesinden yeşil sahalara uzanan hayat
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş'ın İnter'den kiralık olarak kadrosuna kattığı 23 yaşındaki orta saha Kristjan Asllani'nin hayat hikayesi oldukça ilginç. 2 yaşında ailesiyle bir mülteci teknesinde İtalya'ya göç eden Asllani, zor bir çocukluk yaşadı. İşte Asllani'nin bilinmeyen hayat hikayesi...

  • Beşiktaş, İnter'den 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Kristjan Asllani'yi satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladı.
  • Kristjan Asllani, 2 yaşında ailesiyle bir mülteci teknesinde Arnavutluk'tan İtalya'nın Toskana Bölgesi'ne göç etti.
  • Asllani, ilk Serie A golünü bonservisinin bulunduğu İnter'e attı.

Süper Lig devi Beşiktaş, Serie A ekibi İnter'den 23 yaşındaki orta saha Kristjan Asllani'yi satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladı. Arnavut futbolcunun bilinmeyen hayat hikâyesi oldukça dikkat çekti.

2 YAŞINDA MÜLTECİ TEKNESİNDE GÖÇ ETTİ

Arnavutluk'un Elbasan şehrinde dünyaya gelen Asllani, 2 yaşında ailesiyle bir mülteci teknesinde İtalya'nın Toskana Bölgesi'ne göç etti. Babası yol bakım, annesi bir şekerleme şirketinde çalışıyordu. Zor bir çocukluk hayatı olan oyuncu, spora duyduğu derin sevgi nedeniyle 5 yaşında Butese Calcio altyapısında futbola başladı.

10 YAŞINDA EMPOLİ'YE GİTTİ

Arnavut futbolcunun çok kısa sürede her iki ayağını da çok iyi kullanabildiği fark edildi ve 10 yaşında Empoli'nin yolunu tuttu. Burada gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken yıldız isim A Takım'a yükseldi.

İLK SERIE A GOLÜ INTER'E

Asllani, kaderin cilvesi olarak ilk Serie A golünü bonservisinin bulunduğu İnter'e attı. Taraftarı olduğu İnter'e 20 yaşında kiralık olarak transfer olan Asllani, 1 sezon sonra bonservisiyle Milano ekibine katıldı. Bu sezon başında ise Torino'ya kiralık gitti.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
İstanbullular dikkat! Tarih verildi, dondurucu soğuklar geliyor

Tarih verildi! Dondurucu soğuklar geri geliyor
Suriye'de skandal gösterdi: İsrail bayrağı ve Netanyahu fotoğraflarıyla sokağa indiler

Komşuda skandal gösteri! Netanyahu posterleriyle sokaklara indiler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'a Sane'den kötü haber! Haftalarca forma giyemeyecek

Sane'den kahreden haber! Haftalarca sahadan uzak kalacak
Bu işte bir terslik var: Heyecanla bekledikleri bebek siyahi olunca işler karıştı

Heyecanla bekledikleri bebek siyahi olunca işler karıştı
26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz

26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
Fenomen Mika Raun Can tutuklandı

Gözaltına alınan Mika Raun hakkında karar verildi
Galatasaray'a Sane'den kötü haber! Haftalarca forma giyemeyecek

Sane'den kahreden haber! Haftalarca sahadan uzak kalacak
Immobile, Bologna'dan da ayrılıyor! İşte yeni adresi

Bologna'dan da ayrılıyor! Yeni takımı çok sürpriz
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'a tarihi çağrı

Sadettin Saran'a tarihi çağrı: Sakın yapma başkan