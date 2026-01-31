Kristjan Asllani, Beşiktaş'ın 195. yabancı futbolcusu oldu

Beşiktaş'ın İtalyan ekibi Inter'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Kristjan Asllani, siyah-beyazlı formayı giyen 195. yabancı futbolcu oldu.

55 farklı ülkeden 194 yabancı futbolcuya forma veren siyah-beyazlılar, kış transfer dönemindeki ikinci transferini 23 yaşındaki orta saha oyuncusunu satın alma opsiyonuyla 6 aylığına kadrosuna katarak yaptı.

Beşiktaş'ın 195. yabancı oyuncusu olan Asllani, "Kara Kartallar"da forma giyen ikinci Arnavut oyuncu olarak dikkati çekti.

Kulüp kariyeri

Kristjan Asllani, Arnavutluk'un Elbasan şehrinde doğdu. Kristjan çocuk yaştayken İtalya'ya göç eden Asllani ailesi, Toskana'nın Buti kasabasında yaşadı.

Asllani, 5 yaşında yerel kulüp Butese'de futbol oynamaya başlarken, daha sonra Empoli'nin akademisine katıldı ve oyuncunun futbol macerası burada şekillenmeye başladı. Empoli'nin alt yaş gruplarında birçok maça çıkan 23 yaşındaki futbolcu, A takımda ise 27 karşılaşmada görev yaptı.

2022 yılında Inter'e kiralık olarak transfer olan Kristjan Asllani, sezon sonunda ise Milano temsilcisine bonservisiyle katıldı. Arnavut futbolcu, Inter'de üç sezonda tüm kulvarlarda 99 maça çıkarken 4 kez gol sevinci yaşadı.

Bu sezon başında Inter'den bir başka Serie A ekibi Torino'ya kiralık olarak transfer olan Asllani, burada 16 maçta görev yaptı.

Genç oyuncu, Inter'de 1'er Serie A ve İtalya Kupası ile 2 İtalya Süper Kupa zaferinin yanında Empoli ile de Serie B şampiyonluğu yaşadı

Beşiktaş tarihindeki ikinci Arnavut futbolcu

Kristjan Asllani, siyah-beyazlı kulübün tarihindeki ikinci Arnavut futbolcu oldu.

Beşiktaş'ta forma giyen ilk Arnavut futbolcu, sezon başında Trabzonspor'a kiralanan Ernest Muçi'ydi.

Milli takım kariyeri

Kristjan Asllani, ilk milli maçına 26 Mart 2022'de İspanya karşısında çıktı.

O dönem Edoardo Reja yönetimindeki Arnavutluk Milli Takımı'nda İspanya'ya karşı ilk kez milli formayı giyen genç orta saha oyuncusu, şimdi Çaykur Rizespor'da görev yapan Qazim Laci'nin yerine oyuna dahil oldu ve mücadelede 12 dakika görev yaptı.

Milli formayı A takım seviyesinde 38 kez giyen Asllani, 5 kez gol sevinci yaşadı.

Arnavut futbolcu, alt yaş gruplarında da birçok kez milli formayı terletti.

Beşiktaş'ın ikinci transferi

Asllani, Beşiktaş'ın kış transfer dönemindeki ikinci transferi oldu.

Siyah-beyazlılar, devre arası transfer döneminde şu ana kadar Yasin Özcan ve Kristjan Asllani ile sözleşme imzaladı.

Beşiktaş'ın yabancı futbolcuları

Beşiktaş'ın 1959'dan beri kadrosuna kattığı yabancı futbolcular ve ülkeleri şöyle: