Üye Girişi
Haberler

Kozanlı Milli Sporcu Deniz Can Uçar, Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'na Hazırlanıyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilek güreşinde Dünya ve Avrupa 3.'sü olan Kozanlı milli sporcu Deniz Can Uçar, antrenörü Emre Sönmez ile şampiyona öncesi son hazırlıklarını yapıyor. Uçar, Moldova'da düzenlenecek olan Dünya Bilek Güreşi şampiyonasında Kozan ve Türkiye'yi temsil edecek.

Bilek güreşinde kendi kategorisinde Dünya ve Avrupa 3.'sü olan Kozanlı milli sporcu Deniz Can Uçar, antrenörü Emre Sönmez ile şampiyona öncesi son hazırlıklarını yapıyor.

Kozan İzcilik Spor Kulübü antrenman salonunda dünya şampiyonasına hazırlanan milli sporcu Deniz Can Uçar'ın hedefi şampiyon olmak. Uçar, 15 Ağustos'ta milli takım idarecisi olarak antrenörü Zahit Emre Sönmez ile birlikte Moldova'da düzenlenecek olan Dünya Bilek Güreşi şampiyonasına katılarak Kozan'ı ve Türkiye'yi temsil edecek.

Uçar "Bir çok şampiyonaya katıldık madalyalar kazandık inşallah bu sefer şampiyon olup döneceğiz. Hatalarımızın farkındayız kendimizi ona göre hazırlayarak çalışmalarımızı yapıyoruz. Şampiyon olarak Kozan'a döneceğiz" dedi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Can Uçar Türkiye Moldova Kozan Dünya Spor Spor Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Nike online satış kapandı mı, sipariş neden verilmiyor? Nike tarafından açıklama geldi MasterChef Zübeyde kimdir? 2024 MasterChef Zübeyde kaç yaşında, nereli? MasterChef yedeklerden ana kadroya kim girdi? 11 Ağustos 2024 Günlük Burç Yorumları: 11 Ağustos terazi, oğlak, akrep burcu yorumu! AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Konya elektrik kesintisi! (10-11 Ağustos GÜNCEL) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi! MEDAŞ elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 10 Ağustos 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 10 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi Antalya elektrik kesintisi! (10-11 Ağustos) GÜNCEL KESİNTİLER Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman gelecek? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 20 Mart AFAD ve Kandilli deprem listesi! 20 Mart Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Gaziantep elektrik kesintisi! (10-11 Ağustos) GÜNCEL KESİNTİLER! Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi 10 Ağustos 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Manisa elektrik kesintisi! (10-11 Ağustos) GÜNCEL KESİNTİLER! Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! (10-11 Ağustos) GÜNCEL KESİNTİLER! Foça, Aliağa, Buca elektrik kesintisi! İzmir planlı elektrik kesintileri! İstanbul elektrik kesintisi! (10-11 Ağustos) Ataşehir, Sultangazi, Maltepe elektrik kesintisi! Planlı güncel kesintiler listesi Ankara elektrik kesintisi! (10-11 Ağustos) GÜNCEL KESİNTİLER! Çankaya, Keçiören, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! Adana elektrik kesintisi! (10-11 Ağustos) GÜNCEL KESİNTİLER! Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi! Adana'da planlı elektrik kesintileri! Fenerbahçe Adana Demirspor muhtemel ilk 11! Krunic oynayacak mı? CANLI maç izle! (FENERBAHÇE-ADANA DEMİRSPOR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 10 Ağustos Fenerbahçe Adana Demirspor maçı nereden izlenir? Batshuayi GOL izle! (Galatasaray - Hatayspor) Futbolda 10 kusurlu hareket nedir? İcardi pozisyonu penaltı mı (Galatasaray – Hatayspor)
title