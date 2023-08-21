Köylüler el yapımı tahta araçlarla yarıştı

ADANA - Adana'nın Pozantı ilçesinde bu yıl 4'üncü kez düzenlenen "Tahta Ralli Araba Yarışları"nda vatandaşlar, kendi tasarladıkları araçlarla yarıştı. Ortaya renkli görüntüler çıktı.

Pozantı'nın Kamışlı Mahallesi'nde kaymakamlık ve muhtarlık öncülüğünde yapılan "Tahta Ralli Araba Yarışları"na vatandaşlar el emeğiyle hazırladıkları 16 araçla katıldı. Yarışma, eğlenceli olduğu kadar heyecanlı anlara da sahne olurken, izleyiciler yarışmacılara tezahürat yaparak destek verdi. Yaklaşık bin 500 kişinin izlediği yarışa, Pozantı Kaymakamı Fatih Karamahmut, İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Nuri Dilek, İlçe Emniyet Müdürü Kahraman Özkeskin ve mahalle muhtarı Mehmet Öner de izleyici olarak katıldı.

Yarışmacılar, 600 metrelik parkuru birinci tamamlamak için doyasıya mücadele verdiler. Yarışı kazanan yarışmacılara ödülleri de Yörük doğasına uygun olarak verildi.

Yarışmayı birinci olarak tamamlayan Abdullah Özenir'e çeyrek altın ve horoz, ikinci olan Hamza Öner'e çeyrek altın ve oğlak, üçüncü Ahmet Çakmak'a gram altın ve keçi hediye edildi.