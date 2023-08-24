Köyler Arası Futbol Turnuvasında Sporcular Arasında Kavga Çıktı

Bolu'da düzenlenen Köyler Arası Futbol Turnuvasında, Yenicepınar ve Kuzören Dağlı köyleri arasındaki maçta sporcular arasında yaşanan gerilim kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga anları vatandaş kamerasına yansıdı.

Bolu'da 48 takımın katıldığı Köyler Arası Futbol Turnuvasında sporcular birbirine girdi. Yeşil sahanın adeta boks ringine döndüğü anlar kameraya yansıdı.

Karaçayır Mahallesi'nde bulunan Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nun (AKSF) sportif tesislerinde düzenlenen, 48 takımın katıldığı Köyler Arası Futbol Turnuvasında dün akşam, Yenicepınar Köyü ile Kuzören Dağlı köyü karşı karşıya geldi. Maçta 1-0 geriye düşen Yenicepınar, üst üste yaptığı ataklarla 2-1'lik üstünlüğü yakaladı. Karşılaşmanın bitimine yakın ceza sahası içerisinde, sporcular arasında yaşanan gerilim kısa sürede kavga dönüştü. Yumruk ve tekmelerin havada uçuştuğu olayda ortalık savaş alanına döndü. Tribünden atlayan taraftarlında dahil olmasıyla, dışarıya taşan kavga güçlükle yatıştırıldı. Yeşil sahanın adeta boks ringine döndüğü olay anbean vatandaş kamerasına yansıdı.

Öte yandan takımların diskalifiye edilip edilmeyeceği, komite kararının ardından belli olacak. - BOLU