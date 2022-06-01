Köyde hayvanları otlatırken keşfedildi, Fenerbahçe'ye transfer oldu, 800 metrede iki rekor kırdı - Haberler

Erzurum'un Karayazı ilçesindeki köyünde hayvan otlatırken yaklaşık 4 yıl önce beden eğitimi öğretmeni tarafından keşfedilen ve Fenerbahçe'ye transfer olan 16 yaşındaki milli atlet Dilek Koçak, atletizm yarışmalarında 800 metrede üst üste kırdığı Türkiye rekorlarının gururunu yaşıyor.

Mersin'de, 15 Mayıs'ta 800 metrede 2.06.95'lik derecesiyle kadınlar Türkiye 18 yaş altı rekorunu 15 yıl sonra yenileyen Fenerbahçe Spor Kulübü sporcusu milli atlet Dilek Koçak, iki hafta içindeki ikinci rekorunu da 29 Mayıs'ta Bursa'da kırdı. Olimpik Deneme Yarışması'nda 800 metrede yaptığı 2.04.35'lik derecesiyle 18 Yaş Altı Türkiye rekorunu yeniden kıran ve gösterdiği başarıyla dikkatleri üzerine çeken 16 yaşındaki milli atletin başarısı gençlere örnek olacak nitelikte.

Yeteneğini öğretmeni fark etti

Türkiye'nin 2 bin 450 rakımla en yüksek ilçelerinden biri olan Karayazı'da, görevli beden eğitimi öğretmeni ve atletizm antrenörü Cahit Demir, köylerde yetenekli gençlere yönelik tarama yaptığı sırada Üzengili köyünde hayvan otlatan Dilek Koçak'ın yeteneğini fark etti.

Karayazı Belediyesi Spor Kulübünde yaklaşık 5 yıldır antrenörlük yaptığını anlatan Demir, AA muhabirine yetenekli gençleri bulmak için yaptığı çalışmaları anlattı.

İlçede atletizm sporuna yatkın potansiyeli yüksek çocuklar bulunduğunu anlatan Demir, Karayazı Kaymakamlığının da teşvikiyle yaptığı tarama ve çalışmalar sonucu Fenerbahçe-Enka gibi spor kulüplerine potansiyeli yüksek birçok oyuncu kazandırdığını söyledi.

Demir, Fenerbahçe Spor Kulübüne transfer olan Türkiye rekortmeni Dilek Koçak'ın yeteneğini 12 yaşındayken fark ettiğini belirterek, şunları söyledi:

"Koçak'ı 12 yaşındaydı, Üzengili köyünde çobanlık yaparken keşfettim. Fiziğini görüp koşması için ilçeye götürmeyi teklif ettim. Dilek, 'olur hocam' dedi. Ailesiyle de babasıyla da konuştuk. Gerçekten babası çok yardımcı oldu.

Ben, 'tamam bu kızda bir şeyler var' dedim. Getirdik buraya, yarışlar yaptık. Bir yarışta farkla birinci olduk. Ondan sonra burada hazırladık, Erzurum Spor Lisesi'ne gönderdik. Türkiye'de birçok başarı elde etti. 800 metrede, 400 metrede çok iyi dereceler elde ediyor. Dilek Avrupa'ya gidecek bir sporcu. O potansiyel var. Daha nice Dilekler var burada. Şartlar elverişli olsa daha nice Dilekler çıkacak."

Kaymakamlığın da desteğiyle ilçede çalışmalarına 2017'de başladıklarını, 2018 ve 2019'da Kulüpler Kros Şampiyonu olduklarını, yaklaşık 1,5 ay önce de Erzurum'u temsilen katıldıkları yarışlarda Türkiye şampiyonu olma başarısı gösterdiklerini kaydeden Demir, "Dilek Koçak'ın şu anda durumu çok iyi. Avrupa barajını geçecek seviyede. İnşallah bu sene barajı geçip Avrupa'da yarışacak." ifadelerini kullandı.

"Babam yazın ot biçmeye giderken ben hayvanlara bakıyordum"

Dilek Koçak da köyde keşfedilmesi ve Fenerbahçe'ye transfer sürecini anlattı.

Erzurum'un Karayazı ilçesinde dünyaya geldiğini ve ailesinin hayvancılıkla ilgilendiğini belirten Koçak, şunları söyledi:

"Büyükbaş hayvanlarımızı vardı. Babam yazın ot biçmeye giderken ben onlara bakıyordum. 12 yaşlarındaydım. Cahit Demir hoca köye geldi, 'yeteneklisin, ilçeye gel spora başla' dedi. Ben de kabul ettim. Cahit hoca babama da, 'yetenekleri var, yarışlara katılsa, olimpiyatlarda derece alabilecek kapasitesi var' diye söyledi. Babam da kabul etti ve bana maddi ve manevi olarak yardımcı oldu. Ondan sonra spor lisesine geldim."

Spor lisesinde geçtikten sonra antrenmanlara başladığını ve 9 aylık süreçte takım olarak Türkiye şampiyonu olduklarını kaydeden Koçak, "Slovakya'daki Liselerarası Dünya Şampiyonası'na gitmeye hak kazandık. Pandemi nedeniyle iptal oldu gidemedik. Ondan sonra da 8 ay kadar pandemi nedeniyle ara verdik, sonra yine başladım." diye konuştu.

"Mersin'den Merve Aydın'a ait Türkiye rekorunu kırdım"

Salon yarışlarında 1500 metreyi 4.37 koşarak Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'ne kayıt yapma hakkı kazandığı anlatan Dilek Koçak, şöyle devam etti:

"Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nin bana çok faydası oldu. Antrenmanlarla bayağı geliştim. En son Mersin'de, olimpik denemede, 800 metrede 2.06 koşarak Merve Aydın'a ait Türkiye rekorunu kırdım. Ondan 15 gün sonra o rekoru 2 saniye geliştirerek 2.04 yaptım. Kolombiya'da Dünya Şampiyonası olacak, oraya gitmeye hak kazandım. Ayrıca U-18 Avrupa Şampiyonası var İsrail'de. "

Başkan Ali Koç'tan tebrik mesajı

Dilek Koçak, "Dünyaya ilk gözümü açtığımda hayvanlarımız vardı, çobanlık yaptım. Sonra hocalar beni keşfetti. İnşallah Kolombiya'da da İsrail'de de ülkemi iyi bir şekilde temsil edeceğim. Bizim buralarda daha nice Dilekler çıkabilir bence." ifadelerini de kullandı.

Fenerbahçe'nin geçen yıl kendisini istediğini ve 2 sporcu arkadaşıyla kulübe katıldıklarını aktaran Koçak, kulübün kendisine çok büyük katkısının olduğuna dikkati çekerek, "Başkan Ali Koç, Mersin'de kırdığım Türkiye rekoru nedeniyle bir tebrik mesajı yollamıştı. Fenerbahçe'nin bize çok desteği var." dedi.

Başarılı koşularıyla dünya sıralamasına girdi

Elde ettiği başarılı sonuçlarla kendi yaş grubunda Avrupa listesinde birinciliğe, dünya listesinde ise üçüncülüğe yükselen Dilek Koçak'ın ilk hedefi temmuz ayında yarışacağı Kudüs'teki Avrupa U18 Şampiyonası'nda yurda altın madalyayla dönmek.

Koçak, olimpiyatlarda madalya alacağına da inanıyor.