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Köyceğizli Rahmi Kaan Karahan, Macaristan'da Kano Yarışmasında Altın Madalya Kazandı

Köyceğizli Rahmi Kaan Karahan, Macaristan'da Kano Yarışmasında Altın Madalya Kazandı
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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinden Rahmi Kaan Karahan, Macaristan'ın Szeged şehrinde düzenlenen Olimpik Umutlar Kano yarışmalarında K1 500m kategorisinde altın madalya kazanarak Muğla'yı gururlandırdı. Köyceğiz Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi ve milli sporcu olan Karahan'a, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden tebrik mesajı gönderildi.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinden Rahmi Kaan Karahan Macaristan'da yapılan kano yarışmalarından altın madalya ile döndü.

Köyceğiz Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Rahmi Kaan Karahan K1 500m kategorisinde altın madalya kazandı. Macaristan'ın Szeged şehrinde düzenlenen Olimpik Umutlar Kano yarışlarında Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi ve milli sporcu Rahmi Kaan Karahan U16 yaş grubunda K1 500 metrede altın madalya kazanarak Muğla'yı gururlandırdı. Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Öğrencimizi ve antrenörümüzü tebrik eder başarılarının devamını dileriz" ifadeleri kullanıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Milli Eğitim Müdürlüğü Ömer Halisdemir Yerel Haberler Anadolu Lisesi Macaristan Köyceğiz Szeged Spor

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