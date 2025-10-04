Köyceğizli Güreşçi Ayşe Eygi, U15 Balkan Şampiyonası'na Hazırlanıyor

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yetişen güreş sporcusu Ayşe Eygi U15 Balkan Şampiyonasına katılacak olup, şampiyona öncesi son hazırlıklarını Yalova'daki Milli Takım Kampı'nda sürdürüyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okulları Köyceğiz'den yetişen sporcu Eygi, 06-09 Ekim tarihleri arasında Romanya'nın Cluj kentinde düzenlenecek U15 Balkan Şampiyonası'nda 46 kiloda milli mayoyla mindere çıkacak ve ülkemizi temsil edecek. Köyceğiz Kaymakamlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; "Romanya'da 6-9 Ekim tarihlerinde düzenlenecek olan U 15 Kadınlar Güreş Balkan Şampiyonasında Ülkemizi temsil edecek olan Köyceğiz Anadolu Lisesi öğrencimiz Milli Güreşçimiz Ayşe Eygi'ye Balkan Şampiyonası'nda başarılar diler, ülkemizi ve ilçemizi en iyi şekilde temsil ederek şampiyonlukla döneceğine olan inancımızı dile getiririz." ifadeleri kullanıldı. Antrenör Elis Yıldız'da destek olan herkese teşekkür ederek, Ayşe Eygi'ye Balkan Şampiyonası'nda başarılar diledi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor