Haberler

Köyceğizli Güreşçi Ayşe Eygi, U15 Balkan Şampiyonası'na Hazırlanıyor

Köyceğizli Güreşçi Ayşe Eygi, U15 Balkan Şampiyonası'na Hazırlanıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinden milli güreşçi Ayşe Eygi, Romanya'da gerçekleşecek U15 Balkan Şampiyonası öncesi Yalova'daki kampında son hazırlıklarını yapıyor. 46 kilo kategorisinde mücadele edecek olan Eygi, ülkemizi temsil edecek.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yetişen güreş sporcusu Ayşe Eygi U15 Balkan Şampiyonasına katılacak olup, şampiyona öncesi son hazırlıklarını Yalova'daki Milli Takım Kampı'nda sürdürüyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okulları Köyceğiz'den yetişen sporcu Eygi, 06-09 Ekim tarihleri arasında Romanya'nın Cluj kentinde düzenlenecek U15 Balkan Şampiyonası'nda 46 kiloda milli mayoyla mindere çıkacak ve ülkemizi temsil edecek. Köyceğiz Kaymakamlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; "Romanya'da 6-9 Ekim tarihlerinde düzenlenecek olan U 15 Kadınlar Güreş Balkan Şampiyonasında Ülkemizi temsil edecek olan Köyceğiz Anadolu Lisesi öğrencimiz Milli Güreşçimiz Ayşe Eygi'ye Balkan Şampiyonası'nda başarılar diler, ülkemizi ve ilçemizi en iyi şekilde temsil ederek şampiyonlukla döneceğine olan inancımızı dile getiririz." ifadeleri kullanıldı. Antrenör Elis Yıldız'da destek olan herkese teşekkür ederek, Ayşe Eygi'ye Balkan Şampiyonası'nda başarılar diledi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Trump'ın talimatına rağmen Netanyahu kan dökmeye devam ediyor

Dünya barış beklerken İsrail vuruyor! Sabaha kadar kan döktü
AK Partili Şamil Tayyar'dan kulisleri hareketlendiren referandum çıkışı: Bunu bilgi olarak söylüyorum

AK Partili isimden kulisleri hareketlendiren referandum çıkışı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef'te kural ihlali yapan yarışmacılar belli oldu! İşte aldıkları ceza

Gizli plan deşifre oldu! Kural ihlali yapan isim kendini ele verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hamas'ın Gazze planına yanıtı kalıcı barış için önemli bir adım

Hamas'ın yanıtı sonrası Erdoğan'dan ilk açıklama! İsrail'e mesajı net
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.