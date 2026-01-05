Köyceğiz Voleybol Turnuvası devam ediyor

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde ilk üç dereceye giren takımlara para ödülünün verileceği Voleybol Turnuvasında çeyrek final müsabakaları başlıyor.

Köyceğiz Kaymakamlığı himayelerinde Köyceğiz Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen Voleybol Turnuvası'nda 25 takım bir aydır mücadele ediyor. Yaklaşık bir buçuk ay sürecek olan "Köyceğiz Voleybol Turnuvası" Mehmet Özkaya Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşiyor. Köyceğiz Voleybol Turnuvası'nda çeyrek final müsabakaları 6 Ocak Salı günü saat 18.30'da başlayacak. Çarşamba günü de devam edecek müsabakalarda yarı final oynayacak takımlar belli olacak. Köyceğiz Voleybol Turnuvası sonucunda 1. olan takıma 15 bin TL, 2. olan takıma 10 bin TL, 3. olan takıma 5 bin TL ödül verilecek. - MUĞLA