Köyceğiz'de ödüllü Voleybol Turnuvası başladı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde ilk üç dereceye giren takımlara para ödülünün verileceği Voleybol Turnuvası başladı.

Köyceğiz Kaymakamlığı himayesinde Köyceğiz Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlene 'Köyceğiz Voleybol Turnuvası' Mehmet Özkaya Kapalı Spor Salonu'nda başlarken bir buçuk ay sürecek turnuvada 25 takım mücadele edecek. Köyceğiz Voleybol Turnuvası sonucunda 1. olan takıma 15 bin TL, 2. olan takıma 10 bin TL, 3. olan takıma 5 bin TL ödül verilecek.

Köyceğiz Voleybol Turnuvası ilk gün müsabakalarını Köyceğiz Kaymakamı Mert Kumcu ve vatandaşlar izledi. Köyceğiz Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "25 takımın mücadele edeceği ve yaklaşık bir buçuk ay sürecek olan "Köyceğiz Voleybol Turnuvası" müsabakalarında tüm takımlara başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı. - MUĞLA