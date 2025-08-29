Köyceğiz'de Zafer Kupası Floor Curling Turnuvası Düzenlendi

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. Yılı nedeniyle Floor Curling turnuvası düzenlendi.

Köyceğiz Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen Zafer Kupası Floor Curling turnuvası Köyceğiz Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. 30 Ağustos Zaferinin 103.yılı münasebetiyle Köyceğiz'de düzenlenen ve 21 takımın mücadele ettiği "Zafer Kupası Floor Curling Turnuvası" Kaymakam Mert Kumcu'nun katılımı ile tamamlandı. Köyceğiz Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilen Zafer Kupası Floor Curling Turnuvası'nda heyecanlı anlara sahne olan mücadeleler sergilendi. Köyceğiz Zafer Kupası Floor Curling Turnuvası final müsabakaları ve ardından ödül töreni ile sona erdi. Turnuvada dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları Köyceğiz Kaymakamı Mert Kumcu, İlçe Jandarma Komutanı Emre Dadaş ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Kaleli tarafından verildi. Ayrıca Kaymakam Kumcu, turnuvaya katılan tüm sporculara ve hakemlere teşekkür belgesi takdim ederek tebriklerini iletti. - MUĞLA