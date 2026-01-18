Köyceğiz'de yarıyıl tatili kürek okulu başlıyor

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde öğrencilerin yarıyıl tatilini sporla değerlendirmesi amacıyla yarıyıl tatili kürek okulu eğitimleri yapılacak.

Köyceğiz'de 7'den 70'e Köyceğiz Spor Yapıyor projesi kapsamında Köyceğiz Kaymakamlığı koordinasyonunda, Köyceğiz Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve bir spor kulübü iş birliği ile düzenlenecek olan Yarıyıl Tatili Kürek Okulu, 19-30 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Ücretsiz olarak düzenlenen 'Yarıyıl Tatili Kürek Okulu' eğitimlerine 14, 17 yaş arası öğrenciler katılabilecek. 19-30 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek Yarıyıl Tatili Kürek Okulu eğitimlerine katılmak isteyenler için kontenjanın sınırlı olduğu belirtildi. - MUĞLA