Köyceğiz'de Okul müdürleri Spor Müsabakalarında Yarıştı

Köyceğiz'de Okul müdürleri Spor Müsabakalarında Yarıştı
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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Maarifin Yöneticileri Sporda Buluşuyor projesi kapsamında okul müdür ve müdür yardımcıları arasında voleybol ve dart müsabakaları yapıldı. Voleybolda Köyceğizli yöneticiler, dartta ise Seydikemerli yöneticiler galip geldi.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde okul müdür ve müdür yardımcıları spor müsabakalarında mücadele etti.

Maarifin Yöneticileri Sporda Buluşuyor projesi kapsamında Köyceğiz ve Seydikemer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü okul müdür ve müdür yardımcıları arasında oynanan voleybol ve dart müsabakaları Köyceğiz'in ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Voleybol ve dart müsabakaları Köyceğiz Kapalı Spor Salonu'nda yapıldı. Köyceğiz ve Seydikemer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yöneticileri arasında gerçekleşen voleybol müsabakasını Köyceğizli yöneticiler 3-1 kazandı. Dart maçını ise Seydikemerli yöneticiler 3-1 kazandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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