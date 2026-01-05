Minik voleybolcular Köyceğiz'de buluştu

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde voleybol dostluk maçları kapsamında düzenlenen turnuvada minik voleybol sporcuları buluştu.

Etkinlik kapsamında Muğla Atılım Spor Kulübü, Muğla SS Spor Kulübü ve Dalaman Master Akademi Spor Kulübü mini sporcuları, antrenörleri ve velileriyle birlikte Köyceğiz'de ağırlandı. Köyceğiz Akademi Spor Kulübü tarafından düzenlenen Mini Voleybol Dostluk Maçları, keyifli, öğretici ve dayanışma dolu anlara sahne oldu. Altyapıya verdiği önemle dikkat çeken kulüp, geleceğin sporcularını sporun birleştirici gücüyle buluşturdu. Dostluk maçları sayesinde mini ve midi sporcular; lig maçları öncesinde heyecanlarını kontrol etmeyi, takım ruhu içinde birlikte mücadele etmeyi, kaynaşmayı ve birlikte kazanmayı deneyimleme fırsatı buldu. Bu tür organizasyonların sporcuların hem sportif hem de sosyal gelişiminde büyük rol oynadığını vurgulayan Köyceğiz Akademi Spor Kulübü yetkilileri, sporcuların her alanda gelişimini desteklemenin kulüp için temel bir ilke olduğunu ifade etti. - MUĞLA