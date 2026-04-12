Köyceğiz'de gönüllü eğitmen, geleneksel okçuluğu halka sevdiriyor

Müberra Uçar, Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde geleneksel Türk okçuluğunu yaymak için yaptığı gönüllü çalışmalarla, her yaştan insana okçuluğu tanıtıyor ve bu sporun sevgiyle benimsenmesine öncülük ediyor.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde vatandaşların geleneksel Türk okçuluğuna olan ilgisi her geçen gün artarken, bölgede bu sporun canlanmasına ve sevilmesine öncülük eden bölge hakemi ve lisanslı TGTOF sporcusu Müberra Uçar, yıllardır süren çalışmalarıyla her yaştan insanın kalbine dokunuyor.

Köyceğiz'de düzenlenen etkinliklerde açılan okçuluk stantları, ok atmayı deneyimlemek isteyen çocuk, genç ve yetişkinlerle dolup taşıyor. Müberra Uçar, gönüllü olarak okullarda ve çeşitli organizasyonlarda eğitimler vererek bu ata sporunu geniş kitlelere tanıtıyor. 7 yıldır bu sporla iç içe olan Uçar, okçuluğun sadece bir spor değil aynı zamanda bir disiplin sanatı olduğunu ifade etti. Uçar, "Halkın yoğun ilgi gösterdiği bu faaliyetin sonucunda birçok kazanımlar elde edilir. Vücut hakimiyeti sağlar. Odaklanma yeteneği kazandırır. Planlı, düzenli ve amaç doğrultusunda çalışmayı öğretir. El ve ayakların orantılı ve doğru kullanılmasına yardımcı olur" dedi.

Müberra Uçar'ın Köyceğiz'deki özverili çalışmaları sayesinde geleneksel Türk okçuluğu bölgenin en sevilen ve en çok merak edilen spor dallarından biri haline gelirken, Uçar bu kültürel mirası gelecek nesillere aktarmak için gönüllü çalışmalarına heyecanla devam ediyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran: ABD bizim ilkelerimizi anladı, güvenimizi kazanıp kazanamayacaklarına karar verme zamanı

İran'dan sonuçsuz kalan barış müzakereleri sonrası ilk mesaj
Taraflar masadan kalktı, peki şimdi ne olacak? ABD 2 seçenekle karşı karşıya

Masa dağıldı, peki şimdi ne olacak? ABD 2 seçenekle karşı karşıya
İran'dan barış umutlarını yerle bir eden açıklama

Umutları yerle bir eden açıklama
Yerli Ken Bebek Samet Liçina gözaltına alındı

Son operasyonda o da gözaltına alındı
İntihar etmek için cami çatısına çıktı, 2 saatlik çabayla aşağı indirildi

İlçeyi ayağa kaldıran görüntü
Seyir halindeyken saçını çekti, kadın ölümle burun buruna kaldı

Yürekleri ağza getiren görüntü! Kadını ölümle burun buruna getirdi
Malatya'da tartıştığı kuzenini öldürdü

Tartıştığı kuzenini gözünü kırpmadan öldürdü
Yerli Ken Bebek Samet Liçina gözaltına alındı

Son operasyonda o da gözaltına alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan İsrail'li bakana cevap Mansur Yavaş'tan geldi

İsrailli bakan Mansur Yavaş'ı etiketledi, tokat gibi yanıt geldi
Operasyonda yeni dalga! Cem Adrian ve İlker İnanoğlu'na gözaltı kararı

Operasyonda yeni dalga! Cem Adrian ve İlker İnanoğlu'na gözaltı kararı