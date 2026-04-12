Köyceğiz'de gönüllü eğitmen, geleneksel okçuluğu halka sevdiriyor

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde vatandaşların geleneksel Türk okçuluğuna olan ilgisi her geçen gün artarken, bölgede bu sporun canlanmasına ve sevilmesine öncülük eden bölge hakemi ve lisanslı TGTOF sporcusu Müberra Uçar, yıllardır süren çalışmalarıyla her yaştan insanın kalbine dokunuyor.

Köyceğiz'de düzenlenen etkinliklerde açılan okçuluk stantları, ok atmayı deneyimlemek isteyen çocuk, genç ve yetişkinlerle dolup taşıyor. Müberra Uçar, gönüllü olarak okullarda ve çeşitli organizasyonlarda eğitimler vererek bu ata sporunu geniş kitlelere tanıtıyor. 7 yıldır bu sporla iç içe olan Uçar, okçuluğun sadece bir spor değil aynı zamanda bir disiplin sanatı olduğunu ifade etti. Uçar, "Halkın yoğun ilgi gösterdiği bu faaliyetin sonucunda birçok kazanımlar elde edilir. Vücut hakimiyeti sağlar. Odaklanma yeteneği kazandırır. Planlı, düzenli ve amaç doğrultusunda çalışmayı öğretir. El ve ayakların orantılı ve doğru kullanılmasına yardımcı olur" dedi.

Müberra Uçar'ın Köyceğiz'deki özverili çalışmaları sayesinde geleneksel Türk okçuluğu bölgenin en sevilen ve en çok merak edilen spor dallarından biri haline gelirken, Uçar bu kültürel mirası gelecek nesillere aktarmak için gönüllü çalışmalarına heyecanla devam ediyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı