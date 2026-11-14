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Köyceğiz'de Floor Curling Türkiye Şampiyonası'nda aile takımları mücadele edecek

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Floor Curling Türkiye Şampiyonası 17-21 Kasım'da Köyceğiz'de düzenlenecek. Anne-çocuk, baba-çocuk ve dede-torun takımlarının yer alacağı şampiyonada madde bağımlılığıyla mücadele ve aile bağlarının güçlendirilmesi hedefleniyor.

Türkiye Curling Federasyonu, Yeşilay Muğla Şubesi ve Yeşilay Spor Kulübü işbirliğiyle Floor Curling Türkiye Şampiyonası düzenlenecek.

Köyceğiz'de 17-21 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek şampiyonada, Türkiye'nin farklı illerinden katılacak aileler mücadele edecek.

Alışılmış spor organizasyonlarından farklı olarak aile bireylerini aynı takımda buluşturacak şampiyonada anne-çocuk, baba-çocuk ve dede-torun takımları yer alacak.

Organizasyonla sporun birleştirici gücünden yararlanılarak madde bağımlılığıyla mücadeleye katkı sunulması, aile bağlarının güçlendirilmesi ve çocukların bağımlılıklardan korunmasına yönelik farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

Aile dayanışmasının sağlıklı nesillerin yetişmesinde önemli rol oynadığına dikkat çekilen organizasyonda, çocukların spor, sevgi ve aile desteğiyle buluşturulması amaçlanıyor.

Kaynak: AA
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