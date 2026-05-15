Köyceğiz'de 5. Ulusal Veteran Masa Tenisi Turnuvası düzenlendi

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 5. Ulusal Veteran Masa Tenisi Turnuvası gerçekleştirilecek.

Geleneksel hale gelen Ulusal Veteran Masa Tenisi Turnuvası 16-17 Mayıs tarihlerinde Köyceğiz Kapalı Yeni Spor Salonunda yapılacak. Bu yıl 5. si düzenlenecek Köyceğizspor Ulusal Veteran Masa Tenisi Turnuvasına Türkiye'nin her bölgesinden ve yurt dışından 225 Veteran sporcunun katılması bekleniyor. Veteran Masa Tenisi Turnuvası için Köyceğiz'e gelen sporcular ilçe genelinde hareketlilik oluşturuyor. Köyceğiz esnafına katkı sağlayan sporcular, çevre gezileri yaparak zamanı güzel hatıralarla değerlendiriyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı