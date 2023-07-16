Köyceğiz Belediyespor, Japon oyuncu Kazuya Imasato'yu transfer etti

Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde mücadele eden Köyceğiz Belediyespor, 25 yaşındaki Japon oyuncu Kazuya Imasato'yu renklerine bağladı.

Köyceğiz Belediyespor Hentbol Branşı Sorumlusu Nadi Pirci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Japon oyuncu ile sosyal medya aracılığı ile bağlantı kurarak, transfer ettiklerini belirtti.

Japon hentbolcunun renkli kişiliği, efendiliğiyle takımdaki oyuncularla antrenmanlarda güzel bir bağ kurduğunu anlatan Pirci, "1976'da kurulan Türkiye hentbol tarihinde ilk defa Japon bir oyuncu transfer ettik. Sanki 40 yıllık bir Türk gibi bize uyum sağladı. İnşallah bize katkı sağlayacak. Biz de onun bize verdiği katkılarla daha iyi yerlere gelmeye çalışacağız." dedi.

Nadi Pirci, oyuncularının Kazuya Imasato yerine "Samurai" olarak hitap edilmesini istediği için ona "Samurai" diye seslendiklerini belirtti.

Kazuya Imasato ise "Benim adım Kazuya Imasato ama Samurai olarak anılmak istiyorum. Japon'um ama kalbim Türkiye'de. Köyceğiz'e hentbol oynamaya geldim. Köyceğiz'i çok çok seviyorum. Birlikte başarılı olacağız." ifadelerini kullandı.