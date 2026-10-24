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Kovancılarspor, PGL 3. Grup'ta Derinkuyugücü'nü 1-0 yenerek ilk puanlarını aldı

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Kovancılarspor, PGL 3. Grup'ta Derinkuyugücü'nü 1-0 yenerek ilk puanlarını aldı
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PGL 3. Grup'un 2. haftasında Kovancılarspor, evinde Derinkuyugücü'nü 1-0 mağlup ederek ilk puanlarını aldı. Kovancılar İlçe Sahası'ndaki maçta tek gol 78. dakikada serbest vuruştan Kadir Taşoğlu'ndan geldi.

PGL 3. Grup'ta Kovancılarspor, Nevşehir ekibi Derinkuyugücü'nü 1-0 mağlup etti.

Profesyonelliğe Geçiş Ligi 3. Grup'un 2. Haftası'nda evinde Derinkuyugücü ile karşı karşıya gelen Kovancılarspor, rakibini 1-0 yenerek ilk puanlarını aldı. Kovancılar İlçe Sahası'nda oynanan maçta Kovancılarspor'un tek golü 78. dakikada serbest vuruştan Kadir Taşoğlu ile geldi.

Bordo-mavililer gelecek hafta deplasmanda Kayseri Şekerspor ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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