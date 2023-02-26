Taraftarı yıkan haberi Wanda verdi! Galatasaray ve Icardi aşkı bitiyor

Eski eşi Mauro Icardi'nin menajerliğini yapan Wanda Nara'nın futbolcunun geleceğiyle ilgili yaptığı açıklamalar Avrupa basınında gündemi salladı. İtalyan televizyonuna konuşan Nara, "Roma ve Milan istiyor, haberler doğru" dedi.

Sezon başında PSG'den kiralanan ve gösterdiği olağanüstü performansla Galatasaray taraftarıyla arasında kuvvetli bir bağ oluşturan Mauro Icardi'nin rotası İtalya olacak gibi gözüküyor. Son zamanlarda çıkan Milan haberleri doğrulandı, ve Roma kulübü de transfer kazanına eklendi.

"PSG'YE DÖNME OLASILIĞI YOK"

Besoccer sitesi, Wanda'nın Rai 2 Televizyonu'na yaptığı açıklamaları derledi. Nara, futbolcunun PSG'ye dönme ihtimaliyle ilgili, "Mevcut proje için iki taraf da güvensiz. Kadroya geri dönme olasılığı pek yok" dedi.

"ROMA VE MILAN İSTİYOR"

İtalyan ekiplerinin Icardi'nin peşinde olduğunu ifade eden Wanda, "Roma ve Milan gelecek sezon onu kadrosunda görmek istiyor, haberler doğru" açıklamasında bulundu.

12 MAÇTA 9 GOL 6 ASİST

Bu sezon Galatasaray formasıyla 12 maça çıkan 30 yaşındaki Arjantinli forvet, 15 gole katkı verdi. 9 kez gol sevinci yaşayan Icardi, arkadaşlarına da 6 asist yaptı. Başarılı golcünün piyasa değeri şu anda 17.5 milyon euro olarak gösteriliyor.