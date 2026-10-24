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Koşukavak, Muğlaspor'un İstanbulspor'u 5-0 yendiği maçta skoru beklemediğini söyledi

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Koşukavak, Muğlaspor'un İstanbulspor'u 5-0 yendiği maçta skoru beklemediğini söyledi Haber Videosunu İzle
Koşukavak, Muğlaspor'un İstanbulspor'u 5-0 yendiği maçta skoru beklemediğini söyledi
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Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Muğlaspor, sahasında İstanbulspor'u 5-0 mağlup etti. Teknik Direktör Yalçın Koşukavak, maçın ardından 'Böyle bir skoru biz de beklemiyorduk' diyerek oyuncularını tebrik etti.

Muğlaspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, İstanbulspor'u farklı mağlup ettikleri maçın ardından yaptığı açıklamada, "Böyle bir skoru biz de beklemiyorduk" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Muğlaspor, sahasında karşılaştığı İstanbulspor'u 5-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör Yalçın Koşukavak, açıklamalarda bulundu. Koşukavak, "TFF 1. Lig'de kolay maç yok. Her hafta farklı skorlar oluyor. Maç öncesi İstanbulspor'un aşağılardan kurtulması, hoca değişikliği bizim üzerimizde bazı bilinmezlikler oluşturdu. Hangi stratejide oynayacaklar, hangi formasyonda oynayacaklar. Böyle değişikliklerden sonra rakibe hazırlanmak kolay olmuyor. Oyun başladığında erken 8. dakikada 1-0 öne geçtik. Skorun bu kadar farklı olacağını ben de beklemiyordum. 1-0'dan sonra biraz rakip üstümüze geldi, oyunu kontrol edemedik. Böyle bir 20 dakika var oyunda. Geçen hafta da aynı şey yaşadık. Biraz oyunu kontrol etmemiz gerekiyordu. Devreye girerken iki gol daha bulunca devreye 3-0 girdik. Maç bizim adımıza, işin gerçeği daha rahat hale geldi. İkinci yarı başlar başlamaz da bir gol bulunca oyun 4-0 olunca tamamen rakip oyundan düştü. Sonra da bir gol daha bulunca maç böyle bitti. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Kolay maç yok. Lig her geçen gün, ligin boyu kısaldıkça bu ligde farklı işler olur. Yani bunu şunun kast ediyorum. Farklı işlerden takımlar daha dirençli hale gelir. Sadece bir galibiyet aldık. Geçen haftaki galibiyeti anlamlı olması adına bizim için önemliydi. Oyuncularım disiplini korudu. Skor 5-0 da olsa oyun içinde kanadında iyi savunma yaptılar. Sadece 1-0'dan sonra 20 dakika oyunu kontrol edip bütün negatif söyleyeceğim şey bu. Oyuncularımı tebrik ederim. İnşallah önümüzdeki haftalarda da ligin yukarısındaki takımlarla oynayacağız. Onlar da başka bir psikolojide oynanan maçlar. İnşallah oralardan da bir skorlar alırız diye umut ediyorum" dedi.

"TFF 1. Lig'de böyle skorlar her zaman olmaz"

Skorun 5-0 olmasından sonra bugüne kadar şans vermediği oyunculara şans verdiğini belirten Koşukavak, "Tabii böyle bir skoru bekliyorduk bu demek çok gerçekçi bir cevap olmaz. TFF 1. Lig'de böyle skorlar kolay olmaz. Öncelikle onu söyleyeyim. Tabii bizde takım 26 kişi. Mümkün mertebe zamanı geldiği zaman herkes oynuyor, herkese şans veriyoruz. Ozan Muğla'nın çocuğu. Yaş itibariyle de artık tecrübeli, ilerlemiş yaşından dolayı sağ olsun bize sahanın içinden daha çok sahanın dışında da yardım ediyor. Bugün de sahanın içinde de bize yardım etti. Onun adına da önemliydi. Bir de süre veremediğimiz Baran, takımımızın en genç oyuncusu o vardı. Ona da süre verdik. Böyle şeyler yapıyoruz. Teşekkür ederiz onların ayağına sağlık. Sağ olsunlar. Bütün oyuncularım kararlarımıza saygı duyuyor. Böyle kararlar vermek zorunda kalıyoruz. Bazen olumlu bazen olumsuz. Sonuçta takım için karar veriyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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