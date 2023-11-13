Kosovalı Gençler Filistin Bayrağı Astı
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Kosova'nın başkenti Priştine'de oynanan Kosova-İsrail maçı öncesi, Kosovalı gençler, tarihi Grand Oteli'ne üzerine 'Filistin'e özgürlük' yazılan Filistin bayrağı astı.
- Kosova'nın tarihi oteline dev özgür Filistin bayrağı asıldı
PRİŞTİNE - Kosova'nın başkenti Priştine'de oynanan Kosova- İsrail maçı öncesi, Kosovalı gençler, tarihi Grand Oteli'ne üzerine "Filistin'e özgürlük" yazılan Filistin bayrağı astı.
Kosova'nın başkenti Priştine'de dün Kosova- İsrail arasında UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri I Grubu erteleme maçı oynandı. Gazze Şeridi'ne yönelik yoğun saldırılar düzenleyen İsrail'e tepki gösteren Kosovalı gençler, maçı öncesi Kosova'nın tarihi oteli Grand Oteli'ne dev Filistin bayrağı astı. "Filistin'e özgürlük" yazılı bayrak, daha sonra otel çalışanları tarafından indirildi.
Kosova tek farkla kazandı
Yoğun güvenlik önlemleri altında başkentteki Fadil Vokrri Stadı'nda oynanan maç, Kosova'nın İsrail'i 1-0 mağlup etmesiyle tamamlandı. Kosova'nın golünü 41'inci dakikada Beşiktaş'ta forma giyen Milot Rashica kaydederken, maç öncesi tribünleri dolduran Kosovalılar, İsrail Milli Marşı'nı protesto ederek ıslıkladı.