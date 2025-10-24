Köşk'te Liseler Arası Voleybol Turnuvası'nın Şampiyonu Ayla Vural Anadolu Lisesi

Aydın'ın Köşk ilçesinde liseler arasında gerçekleştirilen voleybol turnuvasında gençler şampiyonluk için ter dökerken, turnuvanın kazananı Ayla Vural Anadolu Lisesi oldu.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Köşk ilçesinde Liseler Arası Voleybol Turnuvası gerçekleştirildi. Köşk Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Gençlik Merkezi koordinesinde düzenlenen turnuva büyük heyecana sahne oldu. Gençlerin dostluk ve dayanışma ruhuyla mücadele ettiği turnuvada hem spor hem eğlence bir arada yaşanırken, bir yandan da gençler şampiyonluk için ter döktü. Kıyasıya rekabetin yaşandığı turnuvanın şampiyonu Ayla Vural Anadolu Lisesi takımı oldu. Turnuva sonunda düzenlenen kupa töreninde şampiyon olan takıma şampiyonluk kupası takdim edildi. Tören sonrası tüm katılımcılar birlikte günün anısına hatıra fotoğrafları çektirdiler. - AYDIN