Haberler

Köşk'te Liseler Arası Voleybol Turnuvası'nın Şampiyonu Ayla Vural Anadolu Lisesi

Köşk'te Liseler Arası Voleybol Turnuvası'nın Şampiyonu Ayla Vural Anadolu Lisesi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Köşk ilçesinde düzenlenen Liseler Arası Voleybol Turnuvası'nda Ayla Vural Anadolu Lisesi şampiyon oldu. Turnuva, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla büyük bir heyecanla gerçekleştirildi ve gençler dostluk içinde mücadele etti.

Aydın'ın Köşk ilçesinde liseler arasında gerçekleştirilen voleybol turnuvasında gençler şampiyonluk için ter dökerken, turnuvanın kazananı Ayla Vural Anadolu Lisesi oldu.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Köşk ilçesinde Liseler Arası Voleybol Turnuvası gerçekleştirildi. Köşk Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Gençlik Merkezi koordinesinde düzenlenen turnuva büyük heyecana sahne oldu. Gençlerin dostluk ve dayanışma ruhuyla mücadele ettiği turnuvada hem spor hem eğlence bir arada yaşanırken, bir yandan da gençler şampiyonluk için ter döktü. Kıyasıya rekabetin yaşandığı turnuvanın şampiyonu Ayla Vural Anadolu Lisesi takımı oldu. Turnuva sonunda düzenlenen kupa töreninde şampiyon olan takıma şampiyonluk kupası takdim edildi. Tören sonrası tüm katılımcılar birlikte günün anısına hatıra fotoğrafları çektirdiler. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Yüzyılın Konut Projesi başlıyor: 6 bin 750 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olunabilecek

Erdoğan'dan ev almak isteyenlere müjde! Fiyatı piyasanın çok altında
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Brezilyalı fenomenin foyası ortaya çıktı! Yasaklı madde baskınında yakalandı

Güzel fenomen baron çıktı! Baskında karga tulumba gözaltına alındı
Beşiktaş'ta Rafa Silva depremi

Beşiktaş'ta Rafa Silva depremi
Özel'den CHP kurultay iptali davasının reddedilmesine ilk yorum

Kurultay iptali davasında karar çıktı, Özel'den ilk yorum geldi
KKTC'de Erhürman görevine başladı! İlk mesajında Rumlara mesaj verdi

Erhürman görevine başladı! İlk açıklamasında Rumlara mesaj
Brezilyalı fenomenin foyası ortaya çıktı! Yasaklı madde baskınında yakalandı

Güzel fenomen baron çıktı! Baskında karga tulumba gözaltına alındı
Arda ve Kenan aynı takımda oynayacak: Yeter ki onu alın

Arda ve Kenan aynı takımda oynayacak
Yeni RTÜK Başkanı Mehmet Daniş oldu

RTÜK'te Ebubekir Şahin dönemi sona erdi! İşte yeni başkan
Dünyaca ünlü oyuncu Tom Hanks halkın arasına karıştı

Metroda seyahat eden ünlü ismi görenler büyük şaşkınlık yaşadı
Tonlarca bozuk eti vatandaşa yedireceklerdi! Rezilliğin adresine mühür vuruldu

Vatandaşa yedireceklerdi! Rezilliğin adresine mühür vuruldu
Galatasaray'da 97.5 milyon euro'luk dev anlaşma

Galatasaray 97.5 milyon euro'luk dev gelirin yeni sahibi
Osimhen'in arkadaşı geliyor! Galatasaray'dan bomba bir transfer daha

Osimhen'in arkadaşı geliyor! Galatasaray'dan bomba bir transfer daha
Çekmeköy Belediyesi'nin duyarsızlığı ilçe halkını isyan ettirdi

Çocukların korkudan okula gidemediği ilçede yapılan projeye bakın
14 yaşındaki çocuk babasını silahla öldürdü

14 yaşındaki çocuk babasını yatakta öldürdü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.