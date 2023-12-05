Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, Yarı Olimpik Yüzme Havuzu İnşaatını İnceledi

Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, Soğukkuyu Mahallesi'nde inşası devam eden kapalı yarı olimpik yüzme havuzunu ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.

Aydın'ın Köşk ilçesinde yapımı devam eden ve 950 metrekare kapalı alana sahip, Köşk'ün ilk yüzme havuzu olan tesiste çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Bu çerçevede bölgeye gelen ve süren çalışmalar hakkında bilgi alan Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, ilçeye kazandırdıkları spor tesislerine bir yenisini eklemenin daha mutluluğunu yaşadıklarını ifade edip, kapalı yüzme havuzunu en kısa zamanda tamamlayıp vatandaşların hizmetine sunmayı hedeflediklerini belirtti.

Tesisi en kısa zamanda tamamlayarak hizmete açmayı hedeflediklerini ifade eden Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler; "Köşk'ümüze sosyal, kültürel ve spor alanında ivme kazandıracak projeler için var gücümüzle çalışıyoruz. Köşk Belediyesi olarak bugüne kadar spor alanında önemli yatırımları ve projeleri hayata geçirdik. Soğukkuyu mahallemizde inşası devam eden Yarı Olimpik Yüzme Havuzumuz da önemli yatırımlarımızın başında geliyor. Gençlerimizin iyi yetişmesi, kötü alışkanlıklardan uzak durması konusunda olmazsa olmazımız bu tür tesisler. Bu sayede gençlerimizin hayatlarında yeni alanlar açarak ve sporun sosyal ve fiziksel etkileriyle birlikte gençlerimizi bağımlılık, kötü alışkanlık gibi olumsuzluklardan uzak tutmayı hedefliyoruz. Gençlere verdiğimiz değeri, zaman içerinde sunacağımız yeni yatırımlarla göstermeye devam edeceğiz" dedi. - AYDIN