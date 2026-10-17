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Korumalı Futbol Erkek Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda Belçika'yı 60-9 yendi

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Türkiye Erkek Milli Korumalı Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası A Grubu maçında Ankara'daki Yenimahalle Hasan Doğan Stadı'nda Belçika'yı 60-9 mağlup etti. Milli takım, 2024 yılında İrlanda ve Hollanda'yı yenerek grubunu lider bitirmiş ve A klasmanına yükselmişti.

Türkiye Erkek Milli Korumalı Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası A Grubu maçında konuk ettiği Belçika'yı 60-9 mağlup etti.

Ay-yıldızlılar, Ankara'daki Yenimahalle Hasan Doğan Stadı'nda oynanan karşılaşmayı 60-9 kazandı.

Milli takım, 2024 yılında İrlanda ve Hollanda'yı yenerek grubunu lider bitirmiş ve A klasmanına yükselmişti.

Kaynak: AA
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