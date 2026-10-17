Korumalı Futbol Erkek Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda Belçika'yı 60-9 yendi

Korumalı Futbol Erkek Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda Belçika'yı 60-9 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye Erkek Milli Korumalı Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası A Grubu maçında Ankara'daki Yenimahalle Hasan Doğan Stadı'nda Belçika'yı 60-9 mağlup etti. Milli takım, 2024 yılında İrlanda ve Hollanda'yı yenerek grubunu lider bitirmiş ve A klasmanına yükselmişti.
Türkiye Erkek Milli Korumalı Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası A Grubu maçında konuk ettiği Belçika'yı 60-9 mağlup etti.
Ay-yıldızlılar, Ankara'daki Yenimahalle Hasan Doğan Stadı'nda oynanan karşılaşmayı 60-9 kazandı.
Milli takım, 2024 yılında İrlanda ve Hollanda'yı yenerek grubunu lider bitirmiş ve A klasmanına yükselmişti.
Kaynak: AA