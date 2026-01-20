Haberler

Körfezli karateciler Gaffar Okkan Turnuvası'ndan 8 madalyayla döndü

Körfezli karateciler Gaffar Okkan Turnuvası'ndan 8 madalyayla döndü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü, Sakarya'da düzenlenen 24. İller Arası Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan Karate Turnuvası'nda 8 madalya kazandı.

Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü, Sakarya'da düzenlenen 24. İller Arası Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan Karate Turnuvası'nda 8 madalya kazandı.

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki spor salonunda gerçekleştirilen organizasyona, 14 ilden 46 kulüp ve yaklaşık 700 sporcu katıldı. Turnuvayı Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Ercüment Taşdemir de takip etti. Şampiyonada mücadele eden Körfez Gençlerbirliği sporcuları, turnuvayı 3 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalyayla tamamladı.

Körfez ekibinden 2015 doğumlu Ertuğrul Poyraz 35 kiloda altın madalya kazandı. Muhammed Eymen Ertuğrul ise 2017 doğumlular 38 kiloda ve üst yaş grubu olan 2016 doğumlular 36 kiloda yarışarak her iki kategoride de şampiyon oldu.

Turnuvada Abdullah Oğuz Kağan Eraslan, Zehra Açar ve Hiranur Yıldırım gümüş madalya elde ederken, Irmak Oktay ve Kumsal Lina Ayçiçek üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Dereceye giren sporculara ödülleri, Hendek Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar ve protokol üyelerince verildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Soruşturma derinleşiyor! Magazin yazarı Mehmet Üstündağ gözaltında

Soruşturma derinleşiyor! Ünlü magazin yazarı gözaltına alındı
Tom Barrack'ın oyunu! ABD'nin 'gizli' vaatleri Suriye'de kaos getirdi

"Barrack" oyunu! ABD'nin gizli vaatleri kaos getirdi
Sağlık ocağı tuvaletinde mahremiyet unutuldu: Birisi diğer tarafa bakarsa ne olacak?

Sağlık ocağı tuvaletinde mahremiyet unutuldu
Kızının sevgilisi kapıya dayandı, hiç düşünmeden silaha sarıldı

Kızının sevgilisi kapıya dayandı, hiç düşünmeden silaha sarıldı
Süper Lig devinde ayrılık! Uçağa bindi gidiyor

Süper Lig devinde ayrılık! Uçağa bindi gidiyor
Herkes ekran başına! Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor

Herkes ekran başına! Büyük heyecan bu akşam başlıyor
İstanbul dahil 4 şehirde protesto! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul dahil 4 şehirde ortalık karıştı! Çok sayıda gözaltı var
Dünya devine büyük şok: 18 yaşındaki 100 milyonluk yetenek kaçtı

18 yaşındaki 100 milyonluk yetenek kaçtı gitti