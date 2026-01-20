Körfezli karateciler Gaffar Okkan Turnuvası'ndan 8 madalyayla döndü

Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü, Sakarya'da düzenlenen 24. İller Arası Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan Karate Turnuvası'nda 8 madalya kazandı.

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki spor salonunda gerçekleştirilen organizasyona, 14 ilden 46 kulüp ve yaklaşık 700 sporcu katıldı. Turnuvayı Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Ercüment Taşdemir de takip etti. Şampiyonada mücadele eden Körfez Gençlerbirliği sporcuları, turnuvayı 3 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalyayla tamamladı.

Körfez ekibinden 2015 doğumlu Ertuğrul Poyraz 35 kiloda altın madalya kazandı. Muhammed Eymen Ertuğrul ise 2017 doğumlular 38 kiloda ve üst yaş grubu olan 2016 doğumlular 36 kiloda yarışarak her iki kategoride de şampiyon oldu.

Turnuvada Abdullah Oğuz Kağan Eraslan, Zehra Açar ve Hiranur Yıldırım gümüş madalya elde ederken, Irmak Oktay ve Kumsal Lina Ayçiçek üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Dereceye giren sporculara ödülleri, Hendek Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar ve protokol üyelerince verildi. - KOCAELİ