Haberler

Körfez Gençlerbirliği, Yıldızlar Karate Ligi'nde 13 Madalya Kazandı

Körfez Gençlerbirliği, Yıldızlar Karate Ligi'nde 13 Madalya Kazandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü, Darıca'da düzenlenen Yıldızlar Karate Ligi'nde 16 sporcuyla katılarak 5 altın madalya dahil toplam 13 madalya kazanarak başarısını gösterdi.

Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü, 16 sporcu ile katıldığı Yıldızlar Karate Ligi'nin Darıca'da yapılan etabında 5'i altın olmak üzere toplam 13 madalya kazanarak başarı elde etti.

Türkiye Karate Federasyonu Spor Toto Yıldızlar Karate Ligi'nin 1. Etabı, Kocaeli'nin Darıca ilçesinde gerçekleştirildi. Darıca Eray Şamdan Spor Salonu'nda yapılan müsabakalara, Türkiye'nin farklı şehirlerinden 1170 sporcu katıldı. Karateciler, kata ve kumite dallarında 280 kategoride madalya için mücadele etti. Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü de, şampiyonaya katıldığı 16 sporcu ile toplam 13 madalya kazanarak başarı elde etti. Kulüp, müsabakalardan 5 birinci, 2 ikinci ve 6 üçüncü derece çıkararak etabın en başarılı kulüpleri arasında yer aldı.

Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara madalyaları törenle takdim edildi. Karşılaşmaları tribünlerden çok sayıda karatesever de ilgiyle takip etti. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Bakan Kurum: Yüzyılın Konut Projesi'ne 5 milyon 314 bin kardeşimiz müracaat etmiştir

İşte Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuran kişi sayısı
ABD'yi ayağa kaldıran saldırı! Trump'tan 500 ilave Ulusal Muhafız hamlesi

Saldırganın kimliğini açıklayan Trump, Pentagon'a talimatı verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Derbide oynayacak mı? Galatasaray'da Osimhen seferberliği

Derbide oynayacak mı? Osimhen'den haber var
Yeni evlenen kadının şikayetçi olduğu bir konu var: Bize kötü geliyor

Yeni evlenen kadının şikayetçi olduğu bir konu var: Bize kötü geliyor
Bakan Güler, ihraç edilen teğmenlerle ilgili bir gerçeği ilk kez açıkladı

O teğmenle ilgili gerçeği ilk kez açıkladı: Bunu yapmaya hakkı var mı?
Papa 14. Leo Türkiye yolunda! İlk durağı bakın neresi olacak

Papa Türkiye yolunda! İlk durağı bakın neresi olacak
Derbide oynayacak mı? Galatasaray'da Osimhen seferberliği

Derbide oynayacak mı? Osimhen'den haber var
Merkez Bankası Başkanı bu ifadeyi ilk kez kullandı: Enflasyon bir virüs gibidir

Paranın patronu bu ifadeyi ilk kez kullandı
Damadın kız isteme töreninde söyledikleri, herkesi gözyaşlarına boğdu

Damadın kız istemede söyledikleri herkesi ağlattı
Bahçeli'nin sözleri, Dilek İmamoğlu'nu küplere bindirdi: Bu kadarı çok fazla

Bahçeli'nin sözleri, küplere bindirdi: Bu kadarı çok fazla
Fenerbahçe-Galatasaray derbisini televizyon başında izleyecekler bir ilki yaşayacak

Derbiyi televizyon başında izleyecekler bir ilki yaşayacak
Süper Lig devinin eski starı, yetişkin film yıldızıyla evleniyor

Süper Lig devinin eski starı, yetişkin film yıldızıyla evleniyor
İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler

İzlemeyenler pişman! Dün gece ortalık alev aldı
Zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 3 kardeşten 1'i öldü

Yedikleri yemekten sonra abla öldü, kardeşlerin durumu ağır
Öğretmen ve velileri kovan kafe sahibinden skandal sözler

Öğretmen ve velileri kovdu, pişkinliği pes dedirtti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.