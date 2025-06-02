Körfez Gençlerbirliği U18 Ragbi Takımı Finale Yükseldi

Körfez Gençlerbirliği U18 Ragbi Takımı Finale Yükseldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da düzenlenen U18 kadınlar 7'li Ragbi Türkiye Şampiyonası 2. Etabı'na katılan Körfez Gençlerbirliği ragbi takımı, 5'te 3 galibiyet alarak finale kalmayı başardı. Takım, Nisa Yıldızer adına düzenlenen turnuvada toplamda 7 galibiyetle başarısını sürdürüyor.

Ankara'da yapılan U18 kadınlar 7'li Ragbi Türkiye Şampiyonası 2. Etabı'na katılan Körfezli sporcular, finale kalmayı başardı.

Trafik kazası sonucu vefat eden halter ve ragbi branşlarının genç sporcusu Nisa Yıldızer adına düzenlenen 2. Etap ragbi ligi maçları Ankara'nın Kızılcahamam İlçesi'nde yapıldı. Eskişehir, Kastamonu, Ordu, Antalya ve Ankara takımlarıyla maçlara çıkan Körfez ekibi 5'te 3 yaptı. Daha önce Antalya'da yapılan ilk etapta bütün maçlarını kazanıp grup birincisi olan Körfez Gençlerbirliği ragbi takımı; toplamda 9 maçta 7 galibiyet, 2 yenilgi alarak başarıyla yoluna devam ediyor.

Lig usulü yapılan turnuvanın 1. ve 2. etapları tamamlanmış oldu. Bu etaplarda dereceye girenler final etabına kalırken Körfez Gençlerbirliği ragbi takımı, Türkiye derecesi ve genel klasmanda ilk üçe girmek için mücadele ediyor. Körfez ekibi yakın zamanda U18 milli takımına 5 oyuncunu göndermişti. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor

Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor
İstanbul'daki barış zirvesi sonrası Zelenski'den ilk açıklama: Yeni bir esir takası hazırlığındayız

İstanbul'daki 1 saatlik zirve sonrası Zelenski'den ilk açıklama
Taziye dönüşü midibüs şarampole devrildi: 2 ölü, 27 yaralı

Taziye dönüşü facia! Çok sayıda ölü ve yaralı var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin tahıl ambarında korkutan görüntü! Tarla baştan başa yarıldı

Korkutan görüntü! Tarla baştan başa yarıldı, derinlik 5 metre
Tatil fotoğrafları Real Madrid'de şok etkisi yarattı: Dünya Arda Güler'e henüz hazır değil

Tatil fotoğrafları şok etkisi yarattı: Dünya Arda'ya henüz hazır değil
Yapay zeka gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonunu tahmin etti

Yapay zeka gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonunu tahmin etti
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Ozan Akbaba ailesi için Mardin'e yerleşiyor

Ünlü oyuncudan radikal karar! İstanbul'u terk ediyor
Togg yeni kampanyasında araç taksitlerini ev kiralarıyla eşitledi

Togg'dan bir ilk! Taksitler ev kiralarıyla eşitlendi
Şeytani plan intihar mektubunda! Savcının gözünden kaçmadı

Şeytani plan intihar mektubunda! Savcının gözünden kaçmadı
Eda Ece'nin kızı büyüdü! İşte Mina İpek'in son hali

Eda Ece'nin kızı büyüdü! İşte Mina İpek'in son hali
Eski Çatalca Müftüsü'nün tayini iptal edildi! İşte yeni görevi

Eski Çatalca Müftüsü'nün tayini iptal edildi! İşte yeni görevi
Türk futbol tarihinde benzeri olmayan sözleşme! İşte Osimhen'in Galatasaray'dan istediği para

Galatasaray'da kalmak için servet istiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.