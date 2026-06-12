Körfez Gençlerbirliği midi kızları namağlup şampiyon oldu

Kocaeli Midi Gelişim Voleybol Ligi Derince Grubu'nda Körfez Gençlerbirliği şampiyonluğa ulaştı.

Grupta oynadığı maçlarda sergilediği performansla dikkat çeken Körfez Gençlerbirliği Midi Kız Takımı, son müsabakada Körfez Akademi Spor Kulübü ile karşı karşıya geldi. Derince Spor Salonu'nda oynanan mücadelede Körfez Gençlerbirliği, ilk seti 25-18, ikinci seti ise 25-13'lük skorlarla hanesine yazdırarak parkeden 2-0 galip ayrıldı. Gruptaki 7 maçın tamamını kazanan takım, bu sonuçla namağlup unvanıyla şampiyonluğunu ilan etti.

"Disiplin ve takım ruhuyla başardılar"

Körfez Gençlerbirliği Antrenörü Yağmur Ayvaz, maçın ardından yaptığı değerlendirmede, şampiyonluğa ulaşmaktan duydukları mutluluğu dile getirdi. Sporcularının sezon boyunca emek verdiğini vurgulayan Ayvaz, "Sezon boyunca gösterdikleri mücadele, disiplin ve takım ruhuyla büyük bir başarıya imza atan sporcularımızı yürekten kutluyorum. Bu şampiyonlukta emeği geçen tüm sporcularımıza, velilerimize ve desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Şampiyonluğa ulaşan Körfez Gençlerbirliği Midi Kız Takımı'nın kadrosunda Asel Ada Özcan, Ela Sarı, Azra İşeri, Elif Gündoğdu, Asmin Koç, Asmin Nur Özdurak, Hira Nur Kayır, Defne Su Durna, Melis Koç, Azra Çukurlu ve Sena Çotak yer aldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı