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Körfez Belediyesi Gençlerbirliği Spor Kulübü'nde 60 sporcuya güreş eğitimi veriliyor

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Körfez Belediyesi'nin genç yetenekleri güreşe kazandırmak için yürüttüğü çalışmalar kapsamında, 9-14 yaş arasındaki 60 sporcuya güreş eğitimi veriliyor. Kurs ve antrenmanlar yıl boyunca devam ediyor.

Körfez Belediyesi Gençlerbirliği Spor Kulübü çatısı altında 9-14 yaş arasındaki 60 sporcuya güreş eğitimi veriliyor.

Körfez Belediyesi'nin uzun süredir devam ettirdiği sportif faaliyetler içerisinde güreş branşında genç yetenekler güreşe kazandırılıyor. Körfez Belediyesi Gençlerbirliği Spor Kulübü çatısı altında birçok spor dalında başarılı yeni sporcular yetiştirilirken, çocukların ve gençlerin popüler takım sporlarının yanı sıra ferdi spor dallarına büyük ilgi gösteriyor. Alt yapıyı önemseyerek yeni güreşçilerin yetişmesine ön ayak olmak için çalışmalar yapan Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü, yıl boyunca kurs ve antrenmanlarına devam ediyor. 9-14 yaş arasındaki 60 sporcuya eğitim veriliyor. Güreş çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunan Körfez Belediyesi güreş antrenörü Veysel Şirin, "Genç sporcularımızı belirli program ve disiplin içerisinde yetiştiriyoruz. 12 ay boyunca antrenmanlarımız devam ediyor. Altyapı ağırlıklı iyi bir sporcu topluluğumuz var. Sporcularımızı yağlı güreş ve minder güreşlerine göre ayrı ayrı hazırlıyoruz. Minder güreşlerinde minik ve yıldızlar kategorilerinde bölge seçmelerinde dereceye girerek Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazanan güreşçilerimiz bulunuyor. İlimiz ve Türk güreşine yeni sporcuları kazandırmaya devam ediyoruz" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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