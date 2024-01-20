Korfbol Şampiyonlar Ligi Satellite Finalleri Antalya'da sona erdi

Uluslararası Korfbol Federasyonu (IKF) tarafından düzenlenen Korfbol Şampiyonlar Ligi Satellite Finalleri, Antalya'nın Kemer ilçesinde sona erdi.

Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonunun destekleriyle Kemer'de Göynük Mahallesi'ndeki Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda Türkiye'den Yıldız Teknik Üniversitesi KT ve Kocaeli Üniversitesi SC KT ile Almanya'dan Schweriner KC ve Portekiz'den CCCD Carnaxide kulüpleri mücadele etti.

Finaller sonucunda, Alman ekibi Schweriner KC şampiyon oldu.

Turnuvanın ödül töreninde katılan IKF Satellite Şampiyonası üst düzey yöneticisi Frank Buvens, temmuz ayında gerçekleştirilecek Korfbol Dünya Şampiyonası'nın da Kemer'de yapılacağını açıkladı.

Buvens, Kemer'deki organizasyonun çok başarılı geçtiğini kaydetti.