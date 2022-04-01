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Korfbol İl birinciliği tamamlandı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Korfbol İl birinciliği tamamlandı

Okul Sporları 2022 yılı faaliyet programında yer alan Korfbol Gençler İl Birinciliği sona erdi.

TALAS, KAYSERİ (İHA) - Okul Sporları 2022 yılı faaliyet programında yer alan Korfbol Gençler İl Birinciliği sona erdi.

Talas Spor Salonunda yapılan müsabakalar sonunda Sami Yangın Anadolu Lisesi birinci olurken, Nuh Mehmet Baldöktü Anadolu Lisesi ikinci, Sümer Fen Lisesi üçüncü, Demir Karamancı Anadolu Lisesi dördüncü oldu. Dereceye giren takımlar 18 - 22 Nisan 2022 tarihleri arasında Malatya'da yapılacak olan Grup Birinciliğinde Kaysreri'yi temsil edecekler.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, dereceye giren takımları tebrik ederek, katılacakları Grup Birinciliği müsabakalarında başarılar diledi. - KAYSERİ

Korfbol İl birinciliği tamamlandı

Korfbol İl birinciliği tamamlandı

İhlas Haber Ajansı / Spor

Anadolu Lisesi, Nuh Mehmet, Yangın, Talas, Spor, Haberler

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