Kopenhag Teknik Direktöründen Okan Buruk'a: Saygısız

Kopenhag Teknik Direktörü Jacop Neestrup, Galatasaray ile oynayacakları kritik Şampiyonlar Ligi grup maçı öncesi çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

"OKAN BURUK BİZE SAYGISIZLIK YAPTI"

Okan Buruk hakkında konuşan Neestrup, "Bence Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, bize biraz saygısızlık yaptı. Biz Bayern deplasmanına gittiğimizde en iyi şekilde mücadele ettiğimizi düşünüyorum, Bayern de aynı şekilde. Bunun bana ve oyuncularımıza saygısızlık olduğunu düşünüyorum. Galatasaray'a karşı sonsuza kadar saygımız var. Büyük kulüp olduklarını, önemli sonuçlar aldıklarını biliyoruz. Şunu sormak istiyorum, Galatasaray 2-0 öndeyse ve maç 2-2 biterse ben seni tebrik edersem, sen bunu nasıl görürsün. Biz İstanbul'da 1 puan almadık, 2 puan kaybettik" dedi.

"TARİHİ TEKRAR EDECEĞİZ"

Maç öncesi kendinden emin olan antrenör, "Tarihe tabii ki saygım var. Galatasaray, 2000 yılında Parken'de tarih yazdık. Ancak, burada Galatasaray'a karşı oynadığımız maçı biz 1-0 kazandık. Tarihi tekrar edebileceğimizi düşünüyorum. Benim için iç saha her zaman bir avantaj. Evimizde iyi futbol oynuyoruz. İç saha, her zaman iç sahadır. Avantaj olacak. Galatasaray, şu ana kadar deplasmanda çok iyi performans sergiledi. Old Trafford'da kazandık" şeklinde konuştu.