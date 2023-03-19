Konyasporlu Ahmet Oğuz'dan Galatasaray maçının önüne geçen pozisyon için olay itiraf: Kırmızı kart olabilirmiş

Galatasaray'ın Konyaspor'a 2-1 mağlup olduğu maçta Ahmet Oğuz'un Leo Dubois'ya yaptığı müdahale damga vurmuştu. Sarı kartla cezalandırılan futbolcu yaptığı açıklamada, sarı-kırmızılılarından özür dilerken, "Maçtan sonra bir açıklama yaptım. 'Her pozisyona kırmızı kart verilse futbol oynanmaz' diye ama Dubois ile olan pozisyonu izledikten sonra üzüldüm. Sarı karta bile itiraz etmişim ama kırmızı kart olabilirmiş" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, deplasmanda Konyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Sarı-kırmızılıların, 14 maçlık galibiyet serisinin sona erdiği mücadelede Ahmet Oğuz'un Dubois'ya yaptığı sert müdahale olay olmuştu. Oğuz'dan pozisyona ilişkin yorumda bulundu.

"KIRMIZI KART GÖRMELİYDİM"

Beyaz TV'ye katılan futbolcu Ahmet Oğuz yaptığı açıklamada, "Maçtan sonra bir açıklama yaptım. 'Her pozisyona kırmızı kart verilse futbol oynanmaz' diye ama Dubois ile olan pozisyonu izledikten sonra üzüldüm. Sarı karta bile itiraz etmişim ama kırmızı kart olabilirmiş" ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY'I BİR ADIM ÖNDE GÖRÜYORUM"

Dubois'dan özür dileyen Oğuz, "En büyük pişmanlığım pozisyon bittikten sonra Dubois'in yanına gitmemem zaten. Daha sonra dert oldu bana. Özür dilememem dert oldu. Özür dilerim Dubois'ten. Tekrardan inşallah sağlığına kavuşur." dedi.