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Konyaspor Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi

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Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Sivasspor'u 1-0 yenen Konyaspor, çeyrek finale yükseldi.

Konyaspor : 0-1

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, -

STAD: Yeni 4 Eylül

HAKEMLER: Atilan Karaoğlan, Mehmet Akıncık, Suat Güz

SİVASSPOR: Nikolic- Burak (Dk.68 Yusuf), Mehmet, Caner (Dk.68 Alaaddin), Camara, Emre (Dk.59 Emrah), Kerem (Dk.75 Muhammed), Charisis, Erdem (Dk.119 Mehmet Talha), Koita (Dk.68 Ziya), C'Njie

KONYASPOR: Deniz- Ahmet, Metehan, Kahraman, Yasir (Dk.90 Guilherme), Soner, Boateng (Dk.67 Rak), Prip (Dk.68 Ndao), Yunus (Dk.95 Uğurcan), Moreno (Dk.84 Sambou), Ethemi (Dk.68 Oğulcan)

GOLLER: Dk.109 Ahmet ( Konyaspor )

SARI KARTLAR: Kerem ( Sivasspor ) - Ahmet, Moreno ( Konyaspor )

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Sivasspor, kendi sahasında Konyaspor'u konuk etti. Normal süresi 0-0 berabere biten karşılaşmanın uzatmalarında Konyaspor, Ahmet Oğuz ile bulduğu golle Sivasspor'u 1-0 yenerek kupada çeyrek finale yükseldi.

3'üncü dakikada ceza sahası dışı çarprazında topla buluşan N'jie'nin şutunda top uzak direden az farkla yerden auta gitti.

13'üncü dakikada kendi sahasından topu alan Erdem rakip sahaya kadar topu sürerek Koita'ya pas verdi. Koita savunmadan sıyrılarak kaleci ile karşı karşıya kaldı. Koita'nın sert şutu kaleci Deniz'den döndü.

38'inci dakikada Konyaspor ceza sahası dışından serbest vuruş kazandı. Yunus'un kullandığı ve ceza sahası içine ortaladığı topa yükselen Kahraman'ı kafa vuruşunda top direkten döndü.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

60'ıncı dakikada sol kanattan ceza sahası içine giren Moreno'nun sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Nikolic'te kaldı.

63'üncü dakikada Ethemi'nin sol kanattan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Prip'in sert vuruşunda top kale direğinin üzerinden auta gitti.

Karşılaşmanın normal süresi 0-0 tamamlandı.

109'uncu dakikada defansın hatasında topla buluşan Ahmet Oğuz'un sert şutu kaleci Nikolic'in solundan ağlara gitti:  0-1.

Karşılaşma 1-0 Konyaspor galibiyeti ile tamamlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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