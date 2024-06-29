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Konyaspor, Yusuf Erdoğan ile sözleşme imzaladı

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Konyaspor, orta saha oyuncusu Yusuf Erdoğan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Transfer çalışmalarına devam eden yeşil-beyazlı ekip, kadrosunu güçlendirmek için Yusuf Erdoğan'ı transfer etti.

Konyaspor, orta saha oyuncusu Yusuf Erdoğan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Konyaspor, kadrosunu güçlendirmek adına transfer çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede geçtiğimiz günlerde orta saha oyuncusu Ufuk Akyol ile 2 yıllık anlaşma sağlayan yeşil-beyazlı ekip, 31 yaşındaki Yusuf Erdoğan ile 2 yıllık anlaşma sağladı. Konyaspor Müzesi'nde yapılan imza töreninde, Konyaspor Futbol Şube Sorumlularından Erkut Çağlar Çelik hazır bulundu. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Yusuf Erdoğan hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz" denildi.

Son olarak Adana Demirspor'da oynayan Yusuf Erdoğan, Süper Lig'de 5 gol 4 asistlik katkı sağladı. Yusuf Erdoğan, Konyaspor'da 10 numaralı formayı terletecek. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Yusuf Erdoğan Konyaspor Konya Futbol Spor Güncel Haberler

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