Konyaspor Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor
Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'daki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde antrenmanla devam etti. Antrenman, koşu ve kuvvet çalışmalarıyla başladı ve oyunlarla mini turnuva maçlarıyla tamamlandı.
Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarına bugün gerçekleştirdiği antrenman ile devam etti.
Erzurum'da Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve dinamik ısınma-kuvvet çalışması ile başladı. Futbolcular, gruplar halinde dönüşümlü olarak yapılan oyunlarla devam eden antrenmanı, mini turnuva maçları ile tamamladı. - KONYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor