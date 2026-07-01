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Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı

Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı
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Konyaspor, teknik direktör İlhan Palut yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına ilk antrenmanıyla start verdi. Antrenmana alt yapı oyuncuları katılırken, Enis Bardhi ve Blaz Kramer yer almadı. Yeşil-beyazlı ekip yarın sağlık testlerinden geçecek.

Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik Direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yönetiminde Murat Kurum Tesisleri'nde gerçekleştirilen çalışma, salonda yapılan ısınma ile başladı. Sahada pas çalışması ile devam eden antrenman, 3 seri üzerinden yapılan koşu çalışması ile sona erdi. Yeşil-beyazlılara 4 Temmuz'da dahil olacak Enis Bardhi ve Blaz Kramer'in yer almadığı antrenmana; alt yapıdan Ahmet Tırpancı, Ömer Çobanoğlu, Ahmet Kusay Dağdevir, Eren Cemali Yağmur, Ata Yanık ve Berke Özçelik katıldı.

Yeşil-beyazlı ekip, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yarın bir dizi sağlık testlerinden geçecek. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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