Konyaspor Yeni Sezon Hazırlıklarına Avusturya'da Devam Ediyor
Konyaspor, Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde Avusturya'da yeni sezon antrenmanlarına başladı. Antrenmanlar koşu, ısınma ve çeşitli grup oyunlarıyla devam ediyor.
Konyaspor, yeni sezon çalışmalarına Avusturya'da devam ediyor.
Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleştirilen günün antrenmanı, koşu ve ısınma ile başladı. İki grupta oynanan 8'e 3 oyun ve 10'a 10 oyun ile devam eden antrenman, turnuva maçı ile sona erdi.
Yeşil-beyazlı ekip, günün ikinci antrenmanını TSİ 19.30'da yapacak. - KONYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor