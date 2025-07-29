Konyaspor Yeni Sezon Hazırlıklarına Avusturya'da Devam Ediyor

Konyaspor Yeni Sezon Hazırlıklarına Avusturya'da Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konyaspor, Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde Avusturya'da yeni sezon antrenmanlarına başladı. Antrenmanlar koşu, ısınma ve çeşitli grup oyunlarıyla devam ediyor.

Konyaspor, yeni sezon çalışmalarına Avusturya'da devam ediyor.

Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleştirilen günün antrenmanı, koşu ve ısınma ile başladı. İki grupta oynanan 8'e 3 oyun ve 10'a 10 oyun ile devam eden antrenman, turnuva maçı ile sona erdi.

Yeşil-beyazlı ekip, günün ikinci antrenmanını TSİ 19.30'da yapacak. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Yıllardır çözülemeyen sır! Bu kahvehaneye gelen mışıl mışıl uyuyor

Yıllardır çözülemeyen sır! Buraya gelen mışıl mışıl uyuyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'den transfer bombası! Real Madrid'in yıldızı geliyor

Uçak havalandı! Real Madrid'in yıldızı Süper Lig'e geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.