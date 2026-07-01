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Konyaspor, deneyimli sol bek Yasir Subaşı ile yollarını ayırdı

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, 30 yaşındaki sol bek Yasir Subaşı ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, 30 yaşındaki sol bek Yasir Subaşı ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Yeşil-beyazlı kulübün NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Teşekkürler Yasir. Futbolcumuz Yasir Subaşı ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. 2022-2023 sezonundan bu yana yeşil beyaz formamızı terleten Yasir'e teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz."

Kaynak: AA / Serhat Çetinkaya
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