İstanbul'da aile katliamı! Eşini ve çocuklarını öldürüp kafasına sıktı

İstanbul'da aile katliamı! Eşini ve çocuklarını öldürüp kafasına sıktı
Trump, Beyaz Saray'daki kavganın ardından saat verdi: Her şeyi anlatacağım

Beyaz Saray'daki kavganın ardından saat verdi: Her şeyi anlatacağım
Emniyet'ten İBB'ye operasyon! Bilgisayara el koydular

Emniyet'ten İBB'ye operasyon! Bilgisayara el koydular
Almanya'da araç kalabalığa daldı: Ölü ve yaralılar var

Avrupa'nın merkezinde son sürat bir araç kalabalığa daldı

Konyaspor ve Trabzonspor İlk Yarısını Golsüz Beraberlikle Tamamladı

Konyaspor ve Trabzonspor İlk Yarısını Golsüz Beraberlikle Tamamladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor, Trabzonspor'u konuk etti. Maçın ilk yarısı golsüz eşitlik ile sona erdi. Konyaspor'un birçok pozisyonu değerlendirememesi dikkat çekti.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor, sahasında Trabzonspor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

5. dakikada Konyaspor defansının çıkarken kaptırdığı topta Mustafa Eskihellaç'ın ceza alanı yayının üstünden kaleye gönderdiği şutta meşin yuvarlak az farkla yandan autta çıktı.

18. dakikada Yusuf Erdoğan'ın sol köşeden ceza alanına gönderdiği topta Kramer'in kafa vuruşu direkten döndü.

28. dakikada orta sahada topun sahibi olan Visca topla birlikte ceza alanına girdi. Visca'nın kale alanı sağ çaprazından şutunda kaleci Deniz başarılı oldu.

Hakemler: Ozan Ergün, Çağlar Uyarcan, Murat Temel

Konyaspor: Deniz Ertaş, Ndao, Adil Demirbağ, Uğurcan Yazğılı, Guilherme, Jevtovic, Prip, Melih İbrahimoğlu, Pedrinho, Yusuf Erdoğan, Kramer

Yedekler: Ahmet Daş, Yasir Subaşı, Aleksic, Calusic, Bazoer, Umut Nayir, Boraijasevic, Keyta, Oğulcan Ülgün, Bjorlo

Teknik Direktör: Recep Uçar

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Savic, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Mendy, Lundstram, Visca, Cham, Sikan, Banza

Yedekler: Taha Tepe, Ahmet Doğan Yıldırım, Hüseyin Türkmen, Ozan Tufan, Serdar Saatçı, Okay Yokuşlu, Cihan Çanak, Salih Malkoçoğlu, Arif Boşluk, Ali Şahin Yılmaz

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Sarı kartlar: Jevtovic (Konyaspor), Malheiro (Trabzonspor) - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

"Yüzde 100" diyen Sergen'den çok konuşulacak Galatasaray kehaneti
img

Korkulan senaryo Osmanlı arşivinden çıktı
img

İstanbul'da aile katliamı! Eşini ve çocuklarını öldürüp kafasına sıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Babasının yaşattığı dehşeti anlatan genç kızın yardım çığlığı savcılığı harekete geçirdi

Babasının yaptıklarını anlattığı video savcılığı harekete geçirdi
'Dönek diyorlar, alınmam! Kendim söylüyorum, ben döneğim'

"Dönek diyorlar, alınmam! Kendim söylüyorum, ben döneğim"
Komşuda kullanılan Türk parasının geldiği hale bakın

Komşuda bu paraları kullanıyorlar
Santorini depremi Osmanlı arşivinden çıktı! Korkulan olursa tehlike büyük

Korkulan senaryo Osmanlı arşivinden çıktı
Özel izinle cezaevinden çıkan Demirtaş, hastanede eşine refakat etti

Eşi için cezaevinden özel izinle çıktı
İş görüşmesine giden kadın, teklif edilen maaşı duyunca isyan etti: Ben boşuna mı okudum?

İş görüşmesine giden kadın, teklif edilen maaşı duyunca isyan etti

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.