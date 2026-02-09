Konyaspor, Göztepe ile 0-0 Berabere Kaldı

(ANKARA) - Süper Lig'in 21. haftasında Konyaspor sahasında Göztepe ile 0-0 berabere kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Tümosan Konyaspor ile Göztepe karşı karşıya geldi. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda saat 17.00'de başlayan ve hakem Yasin Kol'un yönettiği maçta gol olmadı ve karşılaşma 0-0 beraberlikle tamamlandı.